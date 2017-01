So schnell laden Sie Daten per Mobilfunk runter

Je nach Tarifart steht eine andere Bandbreite zur Verfügung Wer sich einen neuen Smartphone-Tarif zulegen möchte, wird von den Anbietern häufig mit einer hohen Bandbreite gelockt. Doch welcher Vorteil ergibt sich dadurch wirklich im Alltag?

Nutzer, die sich für einen günstigen Einsteigertarif entscheiden, erhalten meist 7,2, 14,4 oder 21,6 MBit/s Bandbreite geboten - zumindest auf dem Papier. In höheren Tarifstufen stehen Anwendern häufig 42,2 MBit/s, bei den großen Tarifen der Netzbetreiber auch bis zu 225 MBit/s (Telefónica), bis zu 300 MBit/s bei der Telekom bzw. maximal 375 MBit/s bei Vodafone im Download zur Verfügung. Doch wer sein Inklusivvolumen aufgebraucht hat, muss sich bis zum Monatsende mit einem gedrosselten Anschluss begnügen. Nutzern surfen dann nur noch 16, 32 oder 64 kBit/s. Bei den o2-Free-Angebot von Telefónica können Kunden mit bis zu 1 MBit/s im 3G-Netz weitersurfen. Was bedeutet das in der Praxis?

Foto-Download: Was bedeutet die Bandbreite in der Praxis?

Die Anbieter arbeiten bei den beworbenen Bandbreiten mit "bis zu"-Angaben, was bedeutet, dass sie nicht durchgängig die maximale Surfgeschwindigkeit zusichern. Das ist technisch aufgrund der Tatsache, dass sich viele Kunden einen Sendemast teilen auch nicht möglich. Und so werden Maximalraten von 375 MBit/s in der Praxis auch nicht erreicht. Um einen realistischen Wert zu erhalten, kann der Nutzer einen Speedtest durchführen und so eine Momentaufnahme der Downloadspeed zu erhalten. Wenige Minuten später oder einige hundert Meter weiter kann das Netz aber schon wieder eine andere Performance aufweisen.

In der untenstehenden Tabelle können Sie nachvollziehen, wie viel Daten je nach Bandbreite pro Minute theoretisch geladen werden können. Damit der maximale Downloadspeed allerdings erreicht wird, muss auch der Server, von dem das Foto, Video usw. heruntergeladen wird, den jeweiligen Datendurchsatz gewährleisten.

Wie lange dauert der Download einer 4 MB großen Datei? Um zu veranschaulichen, in wie viel Sekunden bzw. Minuten der Download von einem 4 MB großen Foto unter optimalen Bedingungen abgeschlossen ist, gehen wir von optimalen Voraussetzungen aus: Der Mobilfunkanschluss lädt die Datei mit der im Tarif beworbenen Maximal-Geschwindigkeit herunter und der Downloadserver verfügt über eine unlimitierte Bandbreite. Das Resultat: Sofern der Anschluss auf 16 kBit/s gedrosselt ist, dauert der Download des Fotos länger als 33 Minuten. Etwas schneller geht es mit 32 kBit/s voran. Hier ist Ladevorgang nach etwas mehr als 16 Minuten abgeschlossen. Bei der 64-kBit/s-Drossel können sich Anwender nach weniger als neun Minuten auf den Abschluss des Downloads einstellen. Bei o2 Free würde der Download im Optimalfall in etwas mehr als einer halben Minute (32 Sekunden) abgeschlossen sein.

Bandbreite im Download in der Sekunde pro Minute Download eines

4 MB großen Fotos 16 kBit/s 0,002 MB 0,12 MB 33 Minuten

20 Sekunden 32 kBit/s 0,004 MB 0,24 MB 16 Minuten

40 Sekunden 64 kBit/s 0,008 MB 0,48 MB 8 Minuten

20 Sekunden 1 MBit/s 0,125 MB 7,5 MB 32 Sekunden 7,2 MBit/s 0,90 MB 54 MB 4,44 Sekunden 14,4 MBit/s 1,80 MB 108 MB 2,22 Sekunden 21,6 MBit/s 2,70 MB 162 MB 1,48 Sekunden 42,2 MBit/s 5,28 MB 316,50 MB < 1 Sekunde 50 MBit/s 6,25 MB 375 MB < 1 Sekunde 225 MBit/s 28,13 MB 1,69 GB < 1 Sekunde 300 MBit/s 37,50 MB 2,25 GB < 1 Sekunde 375 MBit/s 46,88 MB 2,81 GB < 1 Sekunde

Wesentlich schneller geht der Download mit einem ungedrosselten Anschluss voran: So ist das 4 MB große Foto bereits in etwas mehr als 4 Sekunden auf dem Smartphone, wenn dem Nutzer 7,2 MBit/s im Download zur Verfügung stehen. Bei 14,4 MBits im Download sind es nur noch 2,22 Sekunden. Mit 1,48 Sekunden ist der Anschluss mit 21,6 MBit/s dabei. In unter einer Sekunde ist das Bild bei einer Bandbreite von 42,2 MBit/s und höher auf dem Gerät.

Interessant werden Tarife mit hoher Bandbreite also vor allem beim Herunterladen großer Dateien, wie etwa Updates oder Spiele-Apps. Beim Download einer 400 MB großen Datei müssen sich Nutzer etwa bei einem 7,2-MBit/s-Anschluss immerhin 7 Minuten 24 Sekunden gedulden. Sofern der Anwender die gleiche Datei mit einer 300-MBit/s-Anbindung lädt, ist der Download theoretisch bereits nach knapp 11 Sekunden abgeschlossen. Allerdings lassen sich diese hohen LTE-Bandbreiten im Alltag kaum erreichen.

In einem weiterem weiteren Artikel sind wir darauf eingegangen, wie viel Datenvolumen ein Handytarif je nach Nutzertyp mindestens haben sollte.