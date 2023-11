Doogee V30 Pro: 5G-Outdoor-Handy mit Nachtsichtkamera

Wer ein robustes Arbeits­handy braucht oder gerne auch bei widrigen Umwelt­bedin­gungen draußen unter­wegs ist, dürfte mit einem Outdoor-Smart­phone gut bedient sein. Der chine­sische Hersteller Doogee erwei­tert sein Port­folio um ein weiteres Smart­phone und schickt das V30 Pro mit diversen IP-Zerti­fizie­rungen, einem fetten Akku, einer hoch­auf­lösenden Kamera sowie NFC ins Rennen.

200-MP-AI-Kamera & Nacht­auf­nahmen

Doogee V30 Pro

Bild: Doogee Beim V30 Pro schauen wir auf ein 6,58 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflö­sung von 1080 mal 2408 Pixel und einer Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz. Die Front­kamera von Sony sitzt in einer nicht mehr ganz zeit­gemäßen Tropfen-Notch und löst mit 32 MP auf.

In einem großen runden Kame­ramodul auf der Rück­seite plat­ziert Doogee die drei Objek­tive der AI-unter­stützten Knipse plus Infrarot-Schein­werfer und LED-Blitz. Das Setup besteht aus einem 200-MP-Haupt­sensor, der aus dem Hause Samsung stammt, einer 16-MP-Kombi­nation aus Weit­winkel- und Makro­sensor sowie einer 24-MP-Nacht­sicht­kamera.

IP68, IP69K- & MIL-STD-810H-Zerti­fizie­rung

Ein Finger­print­sensor sitzt an der Seite des stark gummi­erten 178,5 mal 83,1 mal 17,9 mm messenden Gehäuses des Outdoor-Smart­phones, dessen Back­cover mit einer kunst­leder­artigen Ober­fläche über­zogen und in den Farb­tönen Grau oder Schwarz zu haben ist.

Doogee-typisch kommt das Handy sowohl mit einer IP68- als auch mit einer IP69K- und einer MIL-STD-810H-Zerti­fizie­rung und ist somit extrem wider­stands­fähig gegen eindrin­genden Staub, Wasser, Tempe­ratur­schwan­kungen oder Stöße.

MediaTek Dimen­sity 7050 & erwei­ter­barer 12-GB-Arbeits­spei­cher

Unter der Haube des V30 Pro werkelt der im 6-Nm-Verfahren gefer­tigte MediaTek Dimen­sity 7050, der mit vier schnellen ARM-Cortex-A78-Kernen mit bis zu 2,6 GHz und vier Strom­sparkernen vom Typ Cortex-A55 mit bis zu 2 GHz arbeitet. Hinzu kommen ein 12 GB großer LPDDR5-Arbeits­spei­cher, der sich bei rechen­inten­siven Anwen­dungen um bis zu 20 GB (auf 32 GB) erwei­tern lässt und ein 512 GB fassender UFS-3.1-Flash-Spei­cher.

Der Prozessor unter­stützt 5G, der Einsatz zweier SIM-Karten ist via Hybrid-Slot möglich, der entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM und eine microSD-Karte zur Spei­cher­erwei­terung aufnimmt.

Akku, weitere Ausstat­tung & Preis

Für reich­lich Energie sorgt ein 10.800-mAh-Akku, der sich kabel­gebunden mit bis zu 33 W aufladen lässt. Doogee stattet den Nach­folger des V20 Pro außerdem mit WiFi 6, NFC, Blue­tooth 5.2, USB-Typ-C-2.0 und Android 13 mit Google-Diensten aus.

Über den Online-Shop von Doogee können Sie das V30 Pro für derzeit (Arti­kel­zeit­punkt) 401,76 Euro vorbe­stellen, die Auslie­ferung soll am 25. November beginnen.

Zu Bedenken gilt, dass beim Versand aus Shen­zhen Einfuhr­abgaben anfallen. Wer diese vermeiden will, sollte warten, bis das Smart­phone auch in Deutsch­land zu haben ist, was erfah­rungs­gemäß nicht lange dauern dürfte.

