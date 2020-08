Doogee X95 getestet: Was taugt das 80-Euro-Phablet?

Ein Phablet mit Triple-Kamera samt Tele­ob­jektiv für unter 80 Euro? Unsere Skepsis war groß, als das Doogee X95 vorge­stellt wurde. Offen­sicht­liche Kompro­misse wie der betagte Chip­satz MediaTek 6737 samt gemäch­lich arbei­tendem LTE-Modem (Cat. 4) sind bei solch einem nied­rigen Kosten­faktor nach­voll­ziehbar.

Positiv stimmten hingegen die Aussicht auf einen opti­schen Zoom, der 4320 mAh große Akku und das Betriebs­system Android 10. Verbirgt sich hinter dem Doogee X95 ein Geheim­tipp oder ist es mehr Schein als Sein? Wir hatten die Gele­gen­heit das Budget-Smart­phone ausführ­lich zu testen.

Was bietet das Doogee X95?

Das Doogee X95 mit OVP

Bild: Doogee Auf der Webseite des chine­si­schen Herstel­lers wird das 6,52 Zoll große HD-Display beworben, welches 90 Prozent der Front einnehmen soll. Die Triple-Kamera gibt das Unter­nehmen mit Weit­winkel (13 Mega­pixel), Tiefen­sensor und Tele­ob­jektiv (beide 2 Mega­pixel) an. Selfies lösen mit 5 Mega­pixel auf.

Mit 16 GB Flash (erwei­terbar) und 2 GB RAM ist der Spei­cher über­schaubar, für ein Produkt der abso­luten Einstei­ger­klasse jedoch ange­messen. Das 4G-Modem des SoC MediaTek 6737 stößt bei 150 MBit/s im Down­load an seine Grenzen. Immerhin wird das für Deutsch­land wich­tige Band 20 (800 MHz) unter­stützt, Tele­fo­nate können über­dies via VoLTE und VoWiFi geführt werden. Der Rotstift wurde auch bei weiteren Schnitt­stellen ange­setzt, so gibt es nur Micro-USB und ein Finger­ab­druck­sensor fehlt. Mit 189 Gramm ist das Doogee X95 kein Leicht­ge­wicht. Eigent­lich kostet dieses Gesamt­paket nur 60 US-Dollar, also umge­rechnet 51 Euro, aller­dings müssen Sie beim Hersteller noch Zoll- und Liefer­ge­bühren in Höhe von 30 US-Dollar (etwa 25 Euro) einkal­ku­lieren. Insge­samt werden also rund 76 Euro fällig, diverse Händler bei Amazon haben das Handy aber für 79,99 Euro versand­kos­ten­frei (und mit deut­lich schnel­lerer Auslie­fe­rung) auf Lager.

Doogee X95: Liefer­um­fang und Erst­ein­druck

Die Rückseite des Doogee X95

Bild: Doogee Unter den Drein­gaben findet man bei den meisten großen Herstel­lern keine Schutz­hülle vor, umso erfreu­li­cher, dass klei­nere Konzerne wie Doogee spen­da­bler sind. Neben Daten- und Lade­kabel, Netz­teil sowie Kurz­an­lei­tung gibt es also auch ein trans­pa­rentes Case. Kopf­hörer wurden hingegen einge­spart. Die OVP an sich mutet mini­ma­lis­tisch an und präsen­tiert auf der Vorder­seite die drei erhält­li­chen Farb­va­ri­anten Schwarz, Blau und Grün. Ansonsten gibt es ledig­lich eine Auflis­tung des Flash- und Arbeits­spei­chers. Dass Doogee auf weitere Illus­tra­tionen des X95 verzichtet, hat augen­schein­lich seinen Grund. Seitenansicht des Doogee X95

Bild: Andre Reinhardt Die Render­bilder im Hersteller-Shop und bei anderen Händ­lern entspre­chen nicht der Realität. Auf die ange­prie­senen 90 Prozent Screen-to-Body-Ratio kommt dieses Telefon mitnichten. Von den schmalen Rändern der Produkt­fotos fehlt in natura jede Spur. Ein dickes Kinn unter­halb des Displays und eine trotz Wasser­tropfen-Notch nicht gerade zier­liche Stirn prägen die Vorder­seite. Links und rechts am Bild­schirm zeigt sich eben­falls ein breiter Rahmen, wenn­gleich dessen Propor­tionen nicht allzu ausufernd sind. Die Rück­seite kommt dem Werbe­ma­te­rial recht nahe.

Das Doogee X95 besteht voll­kommen aus Plastik, das aber erstaun­lich hoch­wertig anmutet. Unsere grüne Ausgabe weist ein feines Muster auf und glänzt ähnlich schick wie das Glas teurerer Smart­phones. Laut­stär­ke­wippe sowie Ein-/Ausschalter haben einen guten Druck­punkt. Leider zieht das Gehäu­se­ma­te­rial Staub wie ein Magnet an. Das Smart­phone liegt sicher und rutsch­fest in der Hand. Auch wenn das Doogee X95 in Wirk­lich­keit anders als auf den Render­bil­dern aussieht, die Verar­bei­tung macht einen guten Eindruck.

Doogee X95: Display und Kamera

Oben 13-MP-Cam, darunter Attrappen

Bild: Doogee Auf der Produkt­seite ist von einem HD-Display die Rede, das Daten­blatt stellt dann aber klar, dass die tatsäch­liche Auflö­sung etwas darunter liegt. Die 6,52 Zoll messende Anzeige beher­bergt 1200 mal 540 Pixel, was in 202 ppi resul­tiert. Scharf sieht anders aus, einzelne Bild­punkte lassen sich bei näherer Betrach­tung schnell ausma­chen. Hingegen wurde an der Panel-Tech­no­logie nicht gespart, dank IPS sind die Farben satt, die Blick­winkel sehr stabil und der Kontrast ordent­lich. Auf Eingaben reagiert der Bild­schirm flott, die maxi­male Hellig­keit genügt, um das Display des Doogee X95 auch bei stär­kerem Sonnen­licht abzu­lesen. Gute Ablesbarkeit bei Sonnenlicht

Bild: Andre Reinhardt Was hat es denn aber jetzt mit dieser Triple-Kamera auf sich? Laut diversen Tools für System­in­for­ma­tionen nicht viel. Wir nutzten drei Apps, unter anderem AIDA64, jedes Programm fand nur eine Kamera an der Rück­seite. Zudem gab es auch bei Verwen­dung des vermeint­li­chen opti­schen Zooms keine Abwei­chungen in den Exif-Infor­ma­tionen der Bild­da­teien. Sprich, es kam immer dieselbe Knipse zum Einsatz. Diese Umstände und der Fakt, dass nur die obere Kamera bei näherer Betrach­tung wie ein rich­tiges Objektiv wirkt, machen stutzig. Die beiden unteren Objek­tive wirken absolut iden­tisch und haben einen merk­wür­digen Schimmer. Fotos werden bei gutem Licht recht ansehnlich

Bild: Andre Reinhardt Unseren Analysen nach ist nur die 13-Mega­pixel-Haupt­ka­mera (Blende f/2.2) echt. Liefert diese wenigs­tens brauch­bare Ergeb­nisse? In der Tat waren wir hinsicht­lich der Ergeb­nisse über­rascht. Im Freien bei gutem Licht entstehen scharfe, detail­lierte Aufnahmen. Auch die Farb­treue ist gelungen. Ledig­lich der Kontrast könnte etwas ausge­prägter sein. Bei schlech­terem Licht und in Innen­räumen liefert das Doogee X95 immer noch eine ausrei­chende Qualität, wenn­gleich so mancher Wett­be­werber in diesem Segment die Nase vorne hat. Der 5-Mega­pixel-Front­ka­mera (eben­falls Blende f/2.2) mangelt es hingegen an Schärfe, außerdem ist der Kontrast recht niedrig.

Doogee X95: Perfor­mance und Ausdauer

Nein, ein MediaTek 6737 ist kein Arbeits­tier. Geek­bench zeigt sich mit 67 Punkten (Single-Core) und 281 Punkten (Multi-Core) vom 1,25 GHz taktenden Quad-Core-Prozessor unbe­ein­druckt. Gut, dass sich Doogee für Android 10 Go Edition und nicht für die regu­läre Fassung entschieden hat. Nach dem Hoch­fahren agiert das Phablet in ausrei­chender Geschwin­dig­keit. Die ein oder andere Gedenk­se­kunde müssen Sie hin und wieder einplanen. Zum Surfen, fürs Messa­ging oder YouTube reicht das Gebo­tene aber aus. Selbst Gele­gen­heits­spieler werden nicht enttäuscht, wenn sie zu weniger anspruchs­vollen Titeln wie Brawl Stars oder Asphalt Nitro greifen. Mono-Lautsprecher und Attrappe

Bild: Andre Reinhardt Der Empfang und die Band­breite des LTE-Modems liegt auf dem Niveau ähnli­cher Einsteiger-Smart­phones. In unserem recht abge­le­genen Wohn­haus waren immerhin noch bis zu 14 MBit/s machbar. Auch unser privates Galaxy S10 schafft nicht mehr. Die Signal­stärke ist mit jener des Samsung-Handys vergleichbar.

Einen besseren Job als das Galaxy S10 macht das Doogee X95 teils in puncto WLAN. Es werden mehr Netze gefunden, und die Geschwin­dig­keit ist stets ein paar Megabit höher. Dafür könnte die Empfangs­stärke des Dooge-Wi-Fi-Moduls besser sein. Bei der Tele­fonie haben wir nichts zu bemän­geln. Laut­stärke und Qualität der Anrufe konnten über­zeugen.

Einen weiteren Plus­punkt sammelt das X95 bei der Ausdauer. Wir hatten das Display dauer­haft auf eine Hellig­keit von 85 Prozent gere­gelt, WLAN und mobile Daten sowie die Stand­ort­be­stim­mung einge­schaltet. Erst nach 38 Stunden schal­tete sich das Phablet ab. In dieser Zeit wurde das Telefon knapp vier Stunden mit akti­viertem Bild­schirm genutzt. Unter anderem kamen Chrome, WhatsApp, YouTube, die Kamera und diverse Spiele zum Einsatz.

Fazit zum Doogee X95

Das Doogee X95 hat ein großes Display

Bild: Andre Reinhardt Das China-Phablet ist mitnichten ein perfektes Smart­phone. Beson­ders schade sind die augen­schein­li­chen Kamera-Attrappen. Dabei müssten diese gar nicht sein, da die Single-Kamera für den aufge­ru­fenen Preis brauch­bare Fotos schießt. Zum etwas unscharfen (aber ansonsten guten) Display gesellt sich ein blecherner Laut­spre­cher und ein gemäch­lich arbei­tender Chip­satz zu den Kritik­punkten. Aller­dings gibt es mit der guten Bereit­schafts­zeit, der gelun­genen Verar­bei­tung und der ordent­li­chen (wenn auch nicht rasanten) Konnek­ti­vität posi­tive Aspekte. Falls Sie mit den Kompro­missen leben können, könnten Sie dem Doogee X95 eine Chance geben.

Als Alter­na­tive bietet sich das BlackView A80 an. Dieses ist etwas güns­tiger, hat ein etwas klei­neres, aber höher auflö­sendes Display (6,2 Zoll, 1520 mal 720 Pixel) und angeb­lich eine Quad-Kamera. Wobei auch hier Blen­den­werte und Sensor-Angaben der drei zusätz­li­chen Objek­tive fehlen, was erneut Skepsis aufkommen lässt.

