Doogee V Max: Outdoor-Flaggschiff mit 22.000-mAh-Akku

Mit seinem 22.000-mAh-Akku, einem FHD+-Display mit 120 Hz und bis zu 20 GB RAM dürfte das äußerst robuste Doogee V Max harten Anfor­derungen gewachsen sein. Dabei ist das nicht alles, was das Outdoor-Smart­phone zu bieten hat.

Wer bei Outdoor-Smart­phones noch an eine Alter­native zwischen Robust­heit und einer eini­ger­maßen passa­blen Leis­tung denkt, wird von Doogee wieder einmal eines Besseren belehrt.

Mit dem Doogee V Max bringt das chine­sische Technik-Unter­nehmen ein Rugged-Phone auf den Markt, das sich mit manch einem hoch­prei­sigen Handy namhafter Hersteller messen kann, dabei jedoch wesent­lich güns­tiger ist.

22.000-mAh-Akku und 120-Hz-Display

Bei den Akku-Daten meinten wir zunächst, uns verlesen zu haben, aber nein, es ist tatsäch­lich eine 22.000-mAh-Kraft­zelle, die hier zum Einsatz kommt. Diese soll nach Herstel­ler­angaben sechs bis zehn Tage lang im Alltags­gebrauch, bis zu 100 Stunden beim Tele­fonieren und bis zu 64 Tage lang im Standby durch­halten. Nach dem Trip lässt sich der Akku über die USB-Typ-C-Schnitt­stelle mit 33W wieder aufladen.

Beim Doogee V Max schauen wir auf ein 6,58 Zoll großes IPS-Water­drop-Display mit einer Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz und einer FHD+-Auflö­sung von 2408 x 1080 Pixel. Ein nicht weiter klas­sifi­ziertes Corning Gorilla Glass schützt den Screen vor Krat­zern.

Bis zu 20 GB RAM und 108-MP-Kamera

Doogee V Max in Schwarz

Bild: Doogee Den Antrieb des V Max über­nimmt der im 6-nm-Verfahren gefer­tigte Dimen­sity-1080-5G-Prozessor, an dessen Seite ein 12 GB großer Arbeits­spei­cher steht, der sich bei rechen­inten­siven Aufgaben auto­matisch auf bis zu 20 GB erwei­tert. Der Flash-Spei­cher fasst 256 GB und lässt sich mittels TF-Karte um bis zu 2 TB aufsto­cken.

Auch in puncto Kamera lässt sich der Hersteller nicht lumpen und verbaut einen 108-MP-S5KHM2-Sensor von Samsung, eine 20-MP-Nacht­sicht­kamera mit einem Sony-IMX350-Sensor, einer f/1.8-Blende und zwei Infrarot-Nacht­sicht­leuchten sowie einen 16-MP-Sensor für Weit­winkel- und Makro­auf­nahmen.

In der Front­kamera, die in einer Water­drop-Notch sitzt, arbeitet ein 32-MP-IMX616-Chip, der eben­falls von Sony stammt.

IP68-, IP69K- und MIL-STD-810H-Zerti­fizie­rungen

Die üppigen Abmes­sungen des 178,5 mm mal 83,1 mm mal 27,3 mm großen Smart­phones sind der groß­zügigen Gummie­rung des Covers und relativ breiten Display­rän­dern geschuldet. Über und unter dem Bild­schirm sitzen zudem vier große Laut­spre­cher­gitter, von denen aber vermut­lich nur zwei mit Laut­spre­chern unter­legt sind. Immerhin verspricht Doogee seiner Kund­schaft einen Hi-Res-Dual-Stereo-Sound. So ist das Doogee V Max aufgebaut

Bild: Doogee IP68-, IP69K- und MIL-STD-810H-Zerti­fizie­rungen beschei­nigen dem Smart­phone einen umfas­senden Schutz gegen widrige Umwelt­bedin­gungen. Zur weiteren Ausstat­tung gehören NFC, WiFi 6, Dual-Band-GPS, ein Finger­print­sensor unter dem Home-Button, Blue­tooth 5.2, OTG, eine frei beleg­bare Extra­taste und Dual-SIM-Unter­stüt­zung (2-mal Nano-SIM oder 1-mal Nano-SIM plus 1-mal TF-Karte).

Werks­seitig läuft das Doogee V Max leider noch mit Android 12 - hier wäre Android 13 wünschens­wert gewesen.

Preise und Verfüg­bar­keit

Direkt über den Doogee-Store ist eine Vorbe­stel­lung (Versand ab 12. Februar) für 559,99 US-Dollar inklu­sive Gadgets möglich. Mit einem Coupon-Code lassen sich zusätz­liche 100 US-Dollar sparen. Even­tuell anfal­lende Einfuhr­abgaben muss der Kunde selber zahlen.

Das EU-Modell kann ab dem 13. Februar in den Farb­tönen Schwarz, Gold oder Silber mit oder ohne Zusatz-Gadgets ab 883,17 Euro über Aliex­press bezogen werden. Vom 13. bis zum 17. Februar bietet Doogee das Smart­phone dort sogar in limi­tierter Stück­zahl für 329,99 Euro an.

In einem anderen Artikel erfahren Sie, welche Daten vom Nothing Phone (2) kürz­lich durch­gesi­ckert sind.