Dokusat: Neuer Privat-TV-Sender via Satellit, Kabel & IPTV

Dokusat will sich an Fans von Doku­men­tar­filmen richten. Wir erklären, wo es den neuen Anbieter zu sehen gibt.

Mit "Dokusat" will ein neuer, privater TV-Sender auf Sendung gehen. Für den Start nennt der Veran­stalter zwei Daten: Am 20. Dezember 2023 will man zunächst im Test­betrieb loslegen, offi­zieller Start ist dann der 1. Januar 2024.

Da das Programm im Rahmen eines Webauf­tritts des Unter­neh­mens Idee Medien auftaucht, dürfte es zu der Gruppe gehören, die auch andere private Sender wie das Deut­sche Musik Fern­sehen, Volks­musik.TV oder Lilo.TV veran­staltet. Der Deut­schen Musik Fern­sehen GmbH wurde im April 2023 eine Lizenz für den damals noch unter dem Arbeits­titel "Doku-TV" geplanten Sender von der Medi­enan­stalt Berlin-Bran­den­burg (mabb) erteilt.

Diese Inhalte plant Dokusat

Neuer TV-Sender Dokusat

Foto: Dokusat Der Veran­stalter verspricht laut eigenen Angaben "hoch­wer­tige Premium-Inhalte", darunter die Fort­füh­rung beliebter Sendungen des öster­rei­chi­schen Servus TV, das seine Akti­vitäten in Deutsch­land zum Jahres­ende beendet. Auch beliebte Premium-Doku­men­tationen des ZDF, Produk­tionen von Spiegel TV sowie weiterer unab­hän­giger mittel­stän­dische Produk­tions­häuser seien geplant.

Die Themen­bereiche bewegen sich von Tier- und Natur­welt im In- und Ausland über Reisen/Reise­tipps und Mobi­lität (Auto, Bus, Flug, Fahrrad) bis hin zu Geschichte.

Hier wird Dokusat ausge­strahlt

Dokusat wird über Satellit Astra, 19,2° Ost verbreitet (Frequenz 12.663 GHz hori­zontal). Genutzt werden soll der aktu­elle Sende­platz von Lilo.TV, der die Frequenz wech­selt. Im Laufe des Jahres 2024 soll das Programm auch in den Netzen von Voda­fone, DNS:net und beim White-Label-Anbieter Ocilion via Kabel und IPTV zu sehen sein.

