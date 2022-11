Dr. SIM: Neue Discount-Tarife mit bis zu 30 GB im Monat

Dr. SIM geht ab sofort als neuer Mobil­funk-Discounter an den Start. Es handelt sich um eine Marke von klar­mobil, das wiederum zur freenet AG gehört. Zum Auftakt bietet Dr. SIM sechs Tarife an, die im Mobil­funk­netz von Voda­fone reali­siert werden. Es handelt sich in allen Fällen um Flat­rates für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze, die sich durch die Mindest­ver­trags­lauf­zeit und das inklu­dierte Daten­volumen vonein­ander unter­scheiden.

Je drei Tarife können monat­lich gekün­digt werden bzw. haben eine zwei­jäh­rige Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Mit den monat­lich künd­baren Verträgen sind die Kunden zwar flexi­bler. Dafür fällt eine Anschluss­gebühr von 19,99 Euro an, während Dr. SIM bei den Ange­boten mit 24-mona­tiger Binde­frist auf den Bereit­stel­lungs­preis verzichtet. Wer sich für einen monat­lich künd­baren Tarif entscheidet, erhält aller­dings auch bis zu 6 GB weniger unge­dros­seltes Daten­volumen pro Monat.

Diese Tarife stehen zur Auswahl

Neuer Discounter gestartet

Quelle: doktor-sim.de, Screenshot: teltarif.de Mit einmo­natiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit bietet Dr. SIM die Allnet-Flat 8 GB mit 8000 MB monat­lichem High­speed-Daten­volumen zum Preis von 9,99 Euro pro Monat an. Die Allnet-Flat 16 GB mit 16.000 MB liegt bei 14,99 Euro monat­lich. Inter­essenten, die sich für die Allnet-Flat 24 GB (24.000 MB) entscheiden, zahlen eine monat­liche Grund­gebühr von 19,99 Euro.

Mit zwei­jäh­riger Mindest­ver­trags­lauf­zeit gibt es bei Dr. SIM die Allnet-Flat 10 GB mit 10.000 MB unge­dros­seltem Daten­volumen pro Monat für 9,99 Euro monat­liche Grund­gebühr. Kunden, die sich für die Allnet-Flat 20 GB (20.000 MB) entscheiden, zahlen monat­lich 14,99 Euro, und zum Monats­preis von 19,99 Euro ist die Allnet-Flat 30 GB (30.000 MB) erhält­lich.

GSM und LTE mit bis zu 50 MBit/s

Kunden von Dr. SIM haben Zugang zum GSM- und LTE-Netz von Voda­fone. Die 5G-Tech­nologie kann hingegen nicht genutzt werden. Für den mobilen Internet-Zugang steht eine maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von 50 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung. Hat der Kunde sein Kontin­gent verbraucht, wird die Perfor­mance bis zum Ende des jewei­ligen Abrech­nungs­zeit­raums auf GPRS-Niveau gedros­selt.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk­tarif sind, empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich.