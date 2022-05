Anga Com: DNS.NET stellt neue B2B-Apps für IPTV vor

Nachdem das Berliner Internet- und Glas­faser-Unter­nehmen DNS.NET bereits seit einiger Zeit Fern­sehen für Privat­kunden anbietet, öffnet man sich somit nun auch Geschäfts­kunden und macht damit Unter­nehmen wie ocilion oder M7 Deutsch­land Konkur­renz.

White Label-Apps für IPTV

DNS.NET stellt sich mit neuen Lösungen auf der noch bis Donnerstag laufenden Fach­messe Anga Com in Köln vor und präsen­tiert die neue App blip. Die White Label-Strea­ming-Appli­kation steht zum Down­load in den App-Stores bereit. Nach dem Kunden-Login wird die App auto­matisch mit dem Logo und den Marken­farben des jewei­ligen Netz­betrei­bers geöffnet. Werbung für das B2B-IPTV-Angebot von DNS.NET auf der Anga Com

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de Das Unter­nehmen wirbt auf der Fach­messe damit, als einzige White-Label-Platt­form alle TV-Rechte und -Dienste aus einer Hand anzu­bieten. Unter anderem gibt es mehr als 100 Programme im IPTV-Basis­paket, davon 50 in HD-Qualität. DNS.NET verspricht seinen Geschäfts­kunden ein Web-Portal oder eine API-Kunden­ver­wal­tung und bietet ihnen einen Rund-um-die-Uhr-Support.

Als weiteres High­light stellt DNS.NET Eye TV plus vor, eine Lösung für "TV-Überall-Empfang" mit Live-Fern­sehen, Catch-up-TV, Aufnahme, Media­theken-Inte­gra­tion und Filme und Beiträge der letzten 14 Tage. Unter­stützte Platt­formen seien macOS, iOS und Android - inklu­sive Smart-TV.

Die Zukunft des Strea­mings wurde auf dem Medi­engipfel der Anga Com disku­tiert. Hier könnte sich künftig kosten­loses, werbe­finan­ziertes Fern­sehen durch­setzen.