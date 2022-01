DKB macht Ernst: Visa Debit für Bestandskunden

Erste Bestands­kunden wurden von der DKB darüber infor­miert, dass sie in Kürze eine Visa Debit­karte erhalten. Für die Nutzer ist diese Ände­rung eine Verschlech­terung.

DKB: Visa Debit für Bestandskunden

Foto: DKB Die DKB hat im Herbst 2021 Verschlech­terungen für Neu- und Bestands­kunden ange­kün­digt. Zum kosten­losen Giro­konto bekommen Neukunden seit November eine eben­falls grund­gebühr­freie Visa-Debit­karte. Die Giro­card kann optional für 99 Cent im Monat hinzu­gebucht werden, die Visa-Kredit­karte ist zum Monats­preis von 2,49 Euro erhält­lich.

Für Bestands­kunden bleibt die im deut­schen Einzel­handel nach wie vor wich­tige Giro­card erhalten. Der für Neukunden obli­gato­rische Monats­preis von 99 Cent entfällt. Anders sieht es bei der Kredit­karte aus. Bestands­kunden sollen im Laufe des ersten Halb­jahres 2022 auto­matisch die Visa Debit­karte erhalten.

Erste Kunden sind von der DKB jetzt per E-Mail darüber infor­miert worden, dass sie in den nächsten zwei bis drei Wochen die neue Karte erhalten. Für diese Nutzer steht demnach auch eine baldige Entschei­dung an, ob sie die bislang genutzte Kredit­karte behalten oder kündigen möchten. Wer die Kredit­karte behält, zahlt dafür - wie Neukunden - eine Monats­gebühr von 2,49 Euro.

Debit­karte online akti­vieren

Foto: DKB Ist die Debit­karte ange­kommen, so kann diese über die DKB-App oder im pass­wort­geschützten Online-Banking-Bereich der DKB-Webseite akti­viert werden. Anders als bei der bishe­rigen Kredit­karte haben Kunden auch die Möglich­keit, eine indi­vidu­elle PIN zu vergeben. Danach muss der Anwender entscheiden, wie es mit der bisher genutzten Karte weiter­gehen soll.

Die DKB stellt die Umstel­lung auf eine Visa Debit­karte als Alter­native zu Giro­card und Visa Kredit­karte als Verbes­serung dar. "In vielen Funk­tionen" vereine das neue Angebot das, was Giro- und Kredit­karte bislang zusammen ermög­licht hätten. Zudem bräuchten die Kunden im Alltag nur noch eine Karte und das Angebot bleibe "trotz der Verän­derungen im Banken­markt" kostenlos.

Ob die direkte Abbu­chung vom Giro­konto ein Vorteil gegen­über der Kredit­karte darstellt, ist Ansichts­sache. Debit­karten lassen sich aber oft bei Miet­wagen- und Hotel­buchungen nicht nutzen. Zudem kommen Kunden mit der Visa nicht weiter, wenn ein Geschäft nur Giro­cards akzep­tiert. Unter dem Strich ist die nun für Bestands­kunden anste­hende Neue­rung durchaus eine Verschlech­terung.

Mit der zumin­dest für Neukunden kosten­pflich­tigen Giro­card steht die DKB nicht alleine da, wie wir in einer weiteren Meldung bereits berichtet haben.