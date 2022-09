Die DKB schafft das kosten­lose Giro­konto ab und berechnet die Giro­card ab Januar auch für Bestands­kunden. Wir fassen die Verschlech­terungen bei der in Berlin sitzenden Bank zusammen.

DKB verschlechtert Konditionen für Neu- und Bestandskunden

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de Die DKB gehörte bislang zu den wenigen Kredit­insti­tuten, die Giro­konten kostenlos ange­boten haben. Damit ist jetzt Schluss, auch wenn die Bank betont, die Mehr­heit der mehr als 5,2 Millionen Kunden seien von den Ände­rungen nicht betroffen. Das neue Preis- und Leis­tungs­ver­zeichnis der DKB gilt für Neukunden ab sofort. Etwaige Entgelte sollen aber erst ab 1. Januar 2023 berechnet werden. Für bestehende Konten gilt das neue Preis- und Leis­tungs­ver­zeichnis gene­rell erst ab Jahres­beginn 2023.

Das erste bei der DKB eröff­nete Einzel- und Gemein­schafts­konto bleibt kosten­frei, sofern es vor dem 14. September 2022 eröffnet wurde. Konten die ab sofort eröffnet werden, bleiben hingegen nur für Aktiv­kunden kostenlos. Darunter versteht die DKB Konten, auf denen monat­lich mindes­tens 700 Euro eingehen. In den ersten drei Monaten nach Konto­eröff­nung erhalten alle Nutzer den Aktiv­kunden-Status. Diesen können auch "inak­tive Kunden" zurück­erlangen, sofern in drei aufein­ander­fol­genden Monaten mindes­tens 700 Euro auf dem Konto eingehen.

Für Konten, die ab sofort eröffnet werden und deren Nutzer nicht den Aktiv­kunden-Status erfüllen, wird nach Ablauf des ersten Vier­tel­jahres eine Monats­gebühr von 4,50 Euro berechnet. Zusatz­konten, die Kunden neben ihrem DKB-"Erst­konto" haben, werden in Zukunft grund­sätz­lich mit einer Monats­gebühr von 2,50 Euro bepreist. Giro­konten für Kunden unter 28 Jahren bleiben kosten­frei.

Kosten­lose Giro­card für Bestands­kunden entfällt

DKB verschlechtert Konditionen für Neu- und Bestandskunden

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de Das neue Preis- und Leis­tungs­ver­zeichnis der DKB enthält noch eine weitere Ände­rung, die Bestands­kunden betrifft: Zum Jahres­wechsel entfällt die kosten­lose Giro­card. Neukunden zahlen für den Nach­folger der EC-Karte bereits jetzt eine Monats­gebühr von 99 Cent. Dieser Betrag fällt künftig auch für Bestands­kunden an. Diese müssen der Neue­rung aller­dings aktiv zustimmen. Die Alter­native wäre vermut­lich, dass die DKB das Kunden­ver­hältnis kündigt.

Bei der Kredit­karte gibt es keine Ände­rungen. Für diese werden bereits jetzt monat­lich 2,49 Euro berechnet. Dieser Preis gilt für Neu- und Bestands­kunden. Kosten­frei bleibt die vor knapp einem Jahr von der DKB einge­führte Visa Debit­karte. Die Bank betont, dass mit dieser Karte Giro- und Kredit­karte zusam­men­geführt wurden. Aller­dings nutzt die Visa Karte in Geschäften nichts, die nur Giro­cards akzep­tieren. Auch in Fällen, in denen eine echte Kredit­karte benö­tigt wird, ist die Debit­karte keine Alter­native.

Maren Heiß, Bereichs­lei­terin Privat­kunden der DKB, erklärte zu den Verschlech­terungen: "Uns war ange­sichts der jetzigen Ände­rungen beson­ders wichtig, dass unser Kern­pro­dukt DKB-Giro­konto plus Visa Debit­karte als Einzel- bzw. Gemein­schafts­konto größ­ten­teils kostenlos bleibt. Kunden zahlen zukünftig nur für Zusatz­leis­tungen, die sie indi­viduell wünschen. Damit halten wir für die Mehr­heit unserer über 5,2 Millionen Kunden das Verspre­chen eines Giro­kontos ohne Konto­füh­rungs­gebühren inklu­siver kosten­freier Visa Debit­karte ein."

Erst vor wenigen Wochen hatte die DKB Straf­zinsen für alle Konten und Karten gestri­chen.