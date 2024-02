DKB App: Diese Feature-Updates kommen als nächstes

Die DKB hat eine neue Version ihrer Banking App in den Beta-Test geschickt. Auch neue Funk­tionen sind enthalten.

Nächstes Update für die DKB App

Screenshot: teltarif.de Die DKB baut den Leis­tungs­umfang ihrer aktu­ellen Banking App sukzes­sive weiter aus. Die Version 2.12 steht für Teil­nehmer am Beta-Test bereits seit einigen Tagen zur Instal­lation bereit. Der Chan­gelog verrät, welche Funk­tionen das Update beinhaltet, das nach erfolg­rei­chem Beta-Test voraus­sicht­lich in den nächsten Tagen an alle Kunden verteilt wird.

Den Angaben des in Berlin ansäs­sigen Kredit­insti­tuts zufolge bekommen die Nutzer nach der Instal­lation der neuen App-Version mehr Funk­tionen für ihr Depot. So wird es möglich, Bruch­stücke von Wert­papieren zu verkaufen. Darüber hinaus gibt es neue Order-Optionen wie Stop-Buy-Order, Stop-Loss-Order, Stop-Buy-Limit-Order oder Stop-Loss-Limit-Order.

Wie immer haben die Entwickler den Chan­gelog um den Hinweis ergänzt, dass hinter den Kulissen weiter an der Behe­bung von klei­neren Bugs und der Entwick­lung neuer Funk­tionen gear­beitet wird. Welche Features die Kunden mit den nächsten App-Updates erhalten, ist noch nicht bekannt.

Kunden vermissen Features

Screenshot: teltarif.de Bei Nutzern stößt die aktu­elle Banking App der DKB weiterhin auf ein geteiltes Echo, wie ein Blick auf die Rezen­sionen im Google Play Store und im AppStore von Apple zeigt. Einige Kunden bemän­geln neben noch fehlenden Funk­tionen auch die Über­sicht­lich­keit. Diese sei in der alten, seit Herbst 2023 nicht mehr nutz­baren App sogar besser gewesen.

Darüber hinaus wird kriti­siert, dass Geld-Ein- und Ausgänge nicht mehr nach Kate­gorien sortiert werden können. So sei es erfor­der­lich, beispiels­weise die jähr­lichen Einnahmen von Hand zu addieren. Ein Kunde schreibt entnervt: "Die App funk­tio­niert die meiste Zeit nicht. Eine Frei­gabe zum Online-Banking ist viel­leicht ein Mal von 20 Versu­chen möglich." Dabei gehe es um die Nutzung der Zwei-Faktor-Authen­tifi­zie­rung über die Anwen­dung auf dem Smart­phone.

Die App zeige zudem an, Visa Secure sei nicht verfügbar. Diese Einschrän­kung habe tatsäch­lich bestanden. Der Fehler sei aber längst behoben, sodass die Anzeige Verwir­rung stifte. Teil­weise komme es auch vor, dass Push-Mittei­lungen zur Frei­gabe von Aufträgen ange­klickt werden, die App aber nach Öffnen nichts anzeige.

