DKB Banking App: Kreditkarten-Limit selbst anpassen

App-Updates von der DKB

Foto: Mo Wüstenhagen/dkb.de Die DKB hat aber­mals ein Update ihrer Banking App veröf­fent­licht. Sowohl im Google Play Store als auch im AppStore von Apple steht die Version 1.23 zum kosten­losen Down­load bereit. Die neuen Versionen der Anwen­dung für mobiles Banking bringen auch Feature-Updates mit sich. Aller­dings gibt es den Chan­gelogs zufolge unter­schied­liche Neue­rungen für Android und iOS.

Als Neue­rung für Android-Nutzer nennen die Entwickler im Google Play Store und im Apple AppStore "mehr Details" für die "Spar­pro­dukte" des Kunden, ohne weitere Einzel­heiten zu nennen. Die iPhone-Version der App ermög­licht es den Kunden den Angaben zufolge außerdem, selbst jeder­zeit das Limit ihrer Kredit­karte zu ändern, wobei ein größerer Verfü­gungs­rahmen natür­lich von der Bank bestä­tigt werden muss.

Kredit- und "EC-Karte" kosten extra

Foto: Mo Wüstenhagen/dkb.de Eine Kredit­karte gehört bei der DKB seit etwas mehr als einem Jahr nicht mehr zum Stan­dard-Port­folio für Nutzer eines Giro­kontos. Statt­dessen bekommen die Kunden eine Visa-Debit­karte. Die Kredit­karte kann zusätz­lich gebucht werden, schlägt aber für Neu- und Bestands­kunden mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 2,49 Euro zu Buche.

Mitt­ler­weile eben­falls für alle Kunden kosten­pflichtig ist die Giro­card von der DKB. Neukunden zahlen bereits seit Ende 2021 monat­lich 99 Cent für den Nach­folger der EC-Karte. Anfang 2023 fallen diese zusätz­lichen Kosten auch für Bestands­kunden an. Als Alter­native besteht die Möglich­keit, auf die Giro­card komplett zu verzichten.

DKB Banking App soll in diesem Jahr "fertig" werden

Die aktu­elle Version der DKB Banking App ist vor knapp zwei Jahren zunächst im Rahmen eines geschlos­senen Beta-Tests gestartet. Im Sommer 2021 wurde die Anwen­dung veröf­fent­licht - versehen mit dem Hinweis, dass die Entwick­lung noch nicht abge­schlossen ist und der Funk­tions­umfang sukzes­sive ausge­baut wird.

Im vergan­genen Jahr stellte die DKB für 2023 in Aussicht, die Entwick­lung der neuen App abzu­schließen. In den vergan­genen acht Wochen hat das in Berlin ansäs­sige Kredit­institut gleich vier Updates veröf­fent­licht, in denen jeweils auch neue Funk­tionen enthalten waren. Wann der vorläu­fige "Endausbau" erreicht ist, ist aber noch nicht bekannt.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie Sie unter­wegs sicher auf Ihr Konto zugreifen können.