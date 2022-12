DKB: Diese Neuerungen bringt das Banking-App-Update

DKB veröffentlicht App-Update

Foto: DKB Die DKB arbeitet weiter daran, neue Funk­tionen in ihre Banking App zu inte­grieren. Die aktu­elle Anwen­dung für Android und iOS ist im vergan­genen Jahr mit zunächst nur kleinem Funk­tions­umfang veröf­fent­licht worden. Sukzes­sive werden nun Features ergänzt. Für das kommende Jahr peilt das in Berlin ansäs­sige Kredit­institut an, mit der aktu­ellen App alle Funk­tionen abzu­bilden, die auch in älteren DKB-Programmen für Smart­phone und Tablet verfügbar sind.

Mit der jetzt veröf­fent­lichten Version bietet die DKB Banking App erst­mals die Möglich­keit, Last­schriften zurück­geben zu lassen. Darüber hinaus ist es mit der mobilen Anwen­dung jetzt auch möglich, Über­wei­sungen auf die Kredit­karte zu tätigen. Die Visa-Kredit­karte gibt es bei der DKB seit rund einem Jahr nicht mehr kostenlos. Statt­dessen hat die Bank eine Monats­gebühr von 2,49 Euro einge­führt. Davon betroffen sind auch Bestands­kunden. Als Alter­native, die weiterhin ohne Aufpreis im Giro­konto enthalten ist, bekommen Kunden eine Visa-Debit­karte.

Wie es im Chan­gelog zur neuen Version der DKB Banking App weiter heißt, haben sich die Program­mierer auch um die Behe­bung klei­nerer Fehler geküm­mert. Welche Probleme genau besei­tigt wurden, teilte das Kredit­institut nicht mit. Darüber hinaus gibt es keine Infor­mationen dazu, welche Features für die nächsten Wochen auf der Agenda stehen. Beim Update bleiben alle Daten und Einstel­lungen erhalten.

App nativ für Mobil­geräte entwi­ckelt

Foto: DKB Die aktu­elle Version der DKB Banking App wurde nativ für Android bzw. iOS entwi­ckelt, während es sich beim Vorgänger unter dem Strich nur um einen komfor­tableren Einstieg in die mobile Webseite der Bank gehan­delt hat. Zu den Features des Programms gehören Über­wei­sungen und Dauer­auf­träge sowie Infor­mationen zu Invest­ments. Künftig sollen die Nutzer über die App auch handeln können.

Ferner können Online-Zahlungen mit einem Klick frei­gegeben werden, und mit Card Control kann die Nutzung der Kredit- bzw. Debit­karte auf bestimmte Länder beschränkt oder auch ganz gesperrt werden. Konten können indi­viduell benannt werden. Zudem können Kunden Apple Pay auf iPhone und Apple Watch bzw. Google Pay auf Android-Smart­phones und WearOS-Smart­wat­ches einrichten.

Neben der App bekommt auch das Online-Banking der DKB ein neues Design.