DKB aktualisiert Banking App: Das ist neu in Version 1.17

Im vergan­genen Jahr star­tete die DKB mit einer neuen Banking App Vorteil gegen­über der früheren Lösung: Es handelt sich um ein natives Programm für Android bzw. iOS, während die bishe­rige Anwen­dung ledig­lich einen komfor­tableren Einstieg in die mobile Webseite bot. Nach­teil der neuen DKB App: Der Start erfolgte mit stark redu­ziertem Funk­tions­umfang. Das räumte die Bank auch offi­ziell ein - verbunden mit dem Hinweis, sukzes­sive weitere Features nach­zurei­chen.

Jetzt steht die Version 1.17 der DKB Banking App zum kosten­losen Down­load für Android und iOS zur Verfü­gung. Im Chan­gelog verrät das Kredit­institut, welche Neue­rungen die Aktua­lisie­rung mit sich bringt. Anstelle des Menü­punkts "mehr" steht nun das neue Unter­menü "Profil" zur Verfü­gung. Hier sollen Kunden die Möglich­keit haben, Einstel­lungen für die App zu ändern und den Über­blick über persön­liche Angaben zu behalten. DKB veröffentlicht App-Update

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de Ruft man den neuen Profil-Bereich auf, so zeigt sich direkt, dass sich die App nach wie vor in der Entwick­lung befindet. Derzeit sei es noch nicht möglich, alle Daten zu ändern. Nutzer werden gebeten, even­tuell erfor­der­liche Anpas­sungen über einen Internet-Browser durch­zuführen. Die DKB hatte vor einigen Monaten erklärt, voraus­sicht­lich erst im kommenden Jahr alle rele­vanten Funk­tionen in der neuen App anbieten zu können.

Details zu Depots und Wech­sel­kursen

Eine weitere Neue­rung, die die aktu­elle Version mit sich bringt, sind weitere Infor­mationen zu Depots. Auch Wech­sel­kurse können jetzt über die App abge­fragt werden. Darüber hinaus können Kunden Depots indi­viduell benennen und das Finanz­status-Menü perso­nali­sieren. Beispiels­weise ist es möglich, die Reihen­folge der hier ange­zeigten Produkte (beispiels­weise Giro­konto, Tages­geld­konto, Kredit­karte etc.) fest­zulegen.

Vor rund einem Monat hatte die DKB gleich zwei App-Aktua­lisie­rungen veröf­fent­licht. Nach einem Feature-Update, über das wir bereits berichtet haben, kümmerten sich die Entwickler mit einer weiteren neuen Version um Fehler­berei­nigungen. Zudem wurden klei­nere, opti­sche Verbes­serungen vorge­nommen, wie der Chan­gelog verrät.

Zuletzt machte die DKB nega­tive Schlag­zeilen, weil nach Neukunden nun auch Bestands­kunden die kosten­lose Giro­card verlieren sollen.