DKB Banking App: Feature-Update jetzt verfügbar

Die Version 1.9.0 der DKB Banking App ist verfügbar und bringt auch neue Funk­tionen mit sich. So können Kunden ihren Konten und Karten jetzt eigene Namen geben.

DKB veröffentlicht App-Update

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de Die DKB hat im vergan­genen Jahr eine neue Banking App vorge­stellt. Diese war zunächst nur im Rahmen eines geschlos­senen Beta-Tests verfügbar. Mitt­ler­weile ist die Anwen­dung allen Inter­essenten über den Google Play Store und über den AppStore von Apple zugäng­lich. Anders als die frühere DKB-App handelt es sich um ein nativ für Smart­phones entwi­ckeltes Programm und nicht ledig­lich um ein komfor­tableres Start­menü für die mobile Webseite der Bank.

DKB veröffentlicht App-Update

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de Die neue DKB Banking App star­tete mit redu­ziertem Funk­tions­umfang. Sukzes­sive kommen weitere Funk­tionen hinzu. Jetzt steht die Version 1.9 der Anwen­dung zur Verfü­gung, die unter anderem die Möglich­keit mit sich bringt, Konten, Kredit- und Debit­karten mit indi­vidu­ellen Bezeich­nungen zu versehen. Darüber hinaus werden im Finanz­status die Spar­pläne des Kunden ange­zeigt.

Zu den weiteren Neue­rungen und Opti­mie­rungen, die der Chan­gelog für die neue App-Version verrät, gehört die korrekte Anzeige der Termin­über­wei­sungen vom Tages­geld­konto unter den "Aufträgen". Verbes­serungen verspricht die DKB auch für die Frei­gabe von Aufträgen und für den Login im Banking-Menü. Dazu haben die Entwickler Opti­mie­rungen bei der Stabi­lität vorge­nommen.

Diese Funk­tion gibt es nur in der neuen App

Auch wenn nach wie vor einige Features nur über die alte DKB-App oder webba­siert zugäng­lich sind, gibt es auch eine wich­tige Funk­tion, die exklusiv in der neuen Smart­phone-Anwen­dung genutzt werden kann: die Länder­ein­stel­lungen für Visa-Kredit- und Debit­karten. Hier kann der Kunde fest­legen, in welchen Staaten Zahlungen bei Händ­lern sowie an Bargeld­auto­maten möglich sein sollen. Auf Online-Zahlungen haben die hier getrof­fenen Einstel­lungen keinen Einfluss.

In den vergan­genen Monaten hat die DKB auch einige für die Kunden weniger erfreu­liche Ände­rungen beschlossen. Dazu gehört, dass Giro- und Kredit­karte für Neukunden jetzt kosten­pflichtig sind. Auch Bestands­kunden müssen für die Kredit­karte einen Monats­preis von 2,49 Euro zahlen oder statt­dessen eine Visa Debit­karte nutzen.

Verschlech­terte Kondi­tionen hat die DKB aber auch für Verwahr­ent­gelte einge­führt. Wie berichtet fallen Extra-Kosten für Neukunden jetzt schon ab einem Guthaben von 25.000 Euro an.