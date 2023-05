DKB Banking Apps: Update-Panne und neue Features

Die DKB hat derzeit drei Smart­phone-Apps im Angebot. Neben der aktu­ellen Anwen­dung ist auch noch die alte DKB-Banking-App verfügbar. Dazu kommt TAN2go. Die alte App wird nicht mehr um neue Funk­tionen ergänzt: Detail­ver­bes­serungen werden aber nach wie vor verteilt - zumin­dest so lange, bis die neue Anwen­dung alle für die Kunden rele­vanten Funk­tionen bietet.

Auf Twitter berichtet ein Nutzer, dass die DKB verse­hent­lich die Beta-Version der alten Banking-App verteilt hat - über den AppStore für das iPhone und nicht etwa über das eigens für Beta-Tests gedachte Testf­light-Portal von Apple. Wie Caschys Blog berichtet, waren offenbar einige Kunden vom Mobile Banking ausge­sperrt, nachdem sie das eigent­lich nicht für die Veröf­fent­lichung gedachte Update instal­liert hatten.

Die DKB reagierte auf Twitter und will für Abhilfe sorgen. Zumin­dest vorüber­gehend wurde die Banking-App aus dem AppStore entfernt. So will das in Berlin ansäs­sige Kredit­institut offenbar dazu beitragen, dass nicht noch weitere Nutzer in die Beta-Update-Falle tappen. Über­gangs­weise empfiehlt die Bank die Instal­lation der neuen App.

Das bietet das nächste Update

DKB App bekommt neue Funktionen

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: DKB, Montage: teltarif.de Von der neuen App hat die DKB vor einigen Tagen die Version 1.30.0 in den Beta-Test geschickt. Diese bringt auch wieder neue Features mit sich, wie der bei Testf­light veröf­fent­lichte Chan­gelog verrät. So wird es mit der neuen Version möglich sein, DKB-Kredit­karten nach­zube­stellen. Diese sind seit rund einein­halb Jahren kosten­pflichtig, während nur noch eine Visa-Debit­karte ohne Aufpreis zum Konto mitge­lie­fert wird.

Als weitere Neue­rung haben Kunden die Möglich­keit, über die App neue Spar­auf­träge zu erstellen. Bislang war es nur möglich, bereits ange­legte Spar­auf­träge einzu­sehen. Im Nutzer-Profil haben Inter­essenten die Möglich­keit, Infor­mationen zu ihrem Arbeits­platz einzu­pflegen. Darüber hinaus sollen Foto-Über­wei­sungen besser als bisher funk­tio­nieren. Das "&" in Empfän­ger­namen wird nun auch gelesen bzw. korrekt inter­pre­tiert.

Wann die DKB das App-Update an alle Kunden verteilt, ist noch nicht bekannt. Sofern sich im Rahmen des Beta-Tests keine gravie­renden Fehler zeigen, sollte die Veröf­fent­lichung im AppStore und bei Google Play aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Wie berichtet, führt die DKB parallel zur (mitt­ler­weile nicht mehr ganz) neuen App auch ein neues Web-Banking-Portal ein, das wir bereits auspro­bieren konnten.