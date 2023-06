Die DKB will Kunden den Umstieg auf die neue Banking-Version per App und im Browser schmack­haft machen. Die alten Vari­anten von Online Banking und App sollen demnächst wegfallen.

Die DKB hat vor zwei Jahren eine neue Banking-App einge­führt. Später hat das in Berlin ansäs­sige Kredit­institut auch das Online-Banking-Portal an das aktu­elle App-Design ange­passt. Die neuen Vari­anten von App und Online-Portal star­teten zunächst als Beta-Test. Sukzes­sive wurden Funk­tionen ergänzt, die Kunden für die mobile Nutzung und das Banking über den Internet-Browser eines Compu­ters benö­tigen.

Schon im vergan­genen Jahr stellte die DKB in Aussicht, dass die neue App im Laufe des Jahres 2023 den Ausbau­stand bekommt, den Kunden im Alltag benö­tigen. Im Gegenzug werden die bishe­rigen Wege für mobiles und Online-Banking entbehr­lich. Jetzt infor­miert die Bank auf ihrer Webseite darüber, dass "die bishe­rige App und das bishe­rige Banking im Browser" bald nicht mehr unter­stützt werden. DKB will alte Banking-Version bald abschalten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de Wie es auf der Seite weiter heißt, sollen die Kunden "bis Sommer wech­seln". Das heißt, voraus­sicht­lich schon in wenigen Wochen werden die alte DKB Banking App und das in die Jahre gekom­mene Online-Portal abge­schaltet. Beide Dienste sind anein­ander gebunden, weil die frühere App nur die mobile Webseite abge­bildet hat. Die neue Smart­phone-Anwen­dung dagegen wurde nativ für Android bzw. iOS program­miert.

TAN2go nicht mehr erfor­der­lich

Die DKB teilt weiter mit, dass die TAN2go-App nach dem Wechsel zum neuen Banking nicht mehr erfor­der­lich ist. In der aktu­ellen App der Bank werden Aufträge per Gesichts­erken­nung, Finger­abdruck oder App-PIN frei­gegeben. Das chipTAN-Verfahren soll weiter verfügbar bleiben. Der Zugang bleibe erhalten, und die DKB arbeite an einer hard­ware­basierten Lösung für das neue Banking. Damit sei es weiterhin möglich, Bank­geschäfte zu erle­digen, ohne eine App instal­liert zu haben.

Noch wird das neue Banking im Browser als Beta-Version bezeichnet. Zudem infor­miert die DKB darüber, welche Funk­tionen erst kürz­lich hinzu­gefügt wurden. So können Kunden weitere persön­liche Angaben in ihrem Profil sehen. Zudem haben Kunden Zugriff auf Prozesse wie Über­wei­sungen auf die Kredit­karte, Sperren der Giro­karte und Anlegen von Voll­machten bekommen.

Neue App-Funk­tionen in Vorbe­rei­tung

Die Beta-Version der aktu­ellen DKB-App zeigt auf, welche Funk­tionen Nutzer mit dem Smart­phone demnächst auch in der stabilen Version der Anwen­dung zur Verfü­gung haben werden. Laut Chan­gelog ermög­licht die Version 1.32.0 das Bear­beiten von Dauer­auf­trägen und Termin­über­wei­sungen. Zudem ist es über die App möglich, das Limit für Über­wei­sungen fest­zulegen.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie die DKB jetzt kosten­lose Karten loswerden will.