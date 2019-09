DKB: Lufthansa Miles & More Credit Card erhält Apple Pay

Die Deut­sche Kredit­bank (DKB) gehört zwar nicht immer zu den aller­ersten Banken, die neue Services einführen. Sie bemüht sich aber stets um einen zeit­nahen Start - und nach dem Start funk­tionieren die Services in der Regel reibungslos. Google Pay star­tete dieses Jahr im Mai, im Juni erfolgte der Start von Apple Pay.

Doch Apple Pay stand seit Juni noch nicht für alle Kunden einer DKB-Kredit­karte zur Verfü­gung. Zunächst konnte nur die kosten­freie und zum Giro­konto gehö­rende Visa-Card in Apple Pay einbe­zogen werden. Die DKB reali­siert aber weitere Kredit­karten in Zusam­menar­beit mit der Luft­hansa, der Hilton-Hotel­kette sowie den Auto­marken BMW und Mini.



Weitere DKB-Kreditkarte erhält Apple Pay Weitere DKB-Kreditkarte erhält Apple Pay

Luft­hansa Miles & More Master­card mit Apple Pay

Die Luft­hansa Miles & More Credit Card ist eine Master­card, die gemeinsam von der DKB mit der Airline in zwei kosten­pflich­tigen Vari­anten reali­siert wird. Die Miles & More Blue Credit Card kostet monat­lich 4,58 Euro Grund­gebühr oder 1375 Meilen, für die die Miles & More Gold Credit Card werden pro Monat 9,16 Euro Grund­gebühr oder 2750 Meilen verlangt. Je 2 Euro Umsatz wird bei den Karten eine Meile gutge­schrieben.

Außer dass es sich um eine Master­card statt einer Visa Card handelt, gibt es bei der Miles & More Kredit­karte noch eine weitere Unter­schei­dung: Sie wird nämlich nicht über die DKB-App admi­nistriert, sondern über eine sepa­rate iPhone-App. Und diese App ist heute in der Version 2.0.0 erschienen.

In der App-Beschrei­bung heißt es dazu seit heute: "Jetzt können Sie mit Ihrer Miles & More Credit Card mit Apple Pay einfach, sicher und vertrau­lich bezahlen. Hinter­legen Sie Ihre Miles & More Credit Card bei Apple Pay über die Miles & More Credit Card-App unter dem Navi­gati­onspunkt 'Service' oder direkt in der Wallet App."

Dieser Vorgang muss einmalig durch­geführt werden, dann steht auch die Master­card des Luft­hansa-Bonus­systems für Apple-Pay-Zahlungen zur Verfü­gung.

Mobiles Bezahlen mit dem Smart­phone oder der Smart­watch wird beliebter. Das gilt auch für Auslands­reisen. Wir haben Apple Pay und Google Pay im Urlaub und auf Kurz­trips getestet.

E-Mail 1

E-Mail Drucken 1 Teilen (5)