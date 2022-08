DKB: 10 Euro Bonus für Apple-Pay-Nutzung

Die DKB spricht Kunden gezielt auf eine Apple-Pay-Aktion an. Nutzer können dabei 10 Euro Bonus bekommen. Unklar ist aber, welche Inter­essenten wirk­lich profi­tieren.

Die DKB bietet seit einigen Monaten eine Visa Debit­karte als kosten­lose Option zum Giro­konto an. Damit will die Berliner Bank eine Alter­native zu Giro­card und Kredit­karte anbieten, die es nur noch gegen Extra-Gebühren gibt, wobei Bestands­kunden zumin­dest Giro­cards weiterhin grund­gebühr­frei nutzen können.

Mit der Visa Debit­karte können die Kunden auch Google Pay und Apple Pay nutzen. Mit einer Aktion will die DKB Inter­essenten nun dazu bewegen, die Möglich­keit der mobilen, kontakt­losen Zahlung auch tatsäch­lich zu nutzen. Einem Bericht von Mobiflip zufolge haben Nutzer die Möglich­keit, durch den Einsatz von Apple Pay einen Bonus über 10 Euro zu bekommen.

Wer profi­tiert vom Angebot?

Apple-Pay-Aktion von der DKB

Foto: DKB, Logo: Apple Unklar ist, welche poten­ziellen Inter­essenten von der Aktion profi­tieren. Dem Bericht zufolge spricht die DKB Kunden gezielt per E-Mail an. Bei einem vergleich­baren Angebot konnten vor zwei­ein­halb Jahren nur dieje­nigen Nutzer den Bonus bekommen, die die E-Mail erhalten haben. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Statt­dessen nehmen Kunden, die von der Bank auf das Angebot aufmerksam gemacht wurden, auto­matisch an der Aktion teil.

Denkbar wäre, dass die DKB vor allem Kunden anspricht, die noch nie mobile Zahlungen mit Apple Pay oder Google Pay genutzt haben, dafür aber die tech­nischen Voraus­set­zungen mitbringen. Anwender, die Apple Pay über die Visa Debit­karte von der DKB bereits verwendet haben, erhielten die E-Mail mit Hinweis auf die Aktion zumin­dest teil­weise nicht.

Die Gutschrift über 10 Euro wird den Angaben zufolge auto­matisch einge­räumt, wenn der Kunde bis zum 6. September mindes­tens dreimal mit Apple Pay bezahlt. Dabei spielt es keine Rolle, ob für die Trans­aktion zum Beispiel das iPhone oder die Apple Watch genutzt wird.

Einige Kunden noch ohne Visa Debit­karte

Während die DKB ursprüng­lich ange­kün­digt hatte, die Visa Debit­karte bis Ende Juni an alle Kunden zu verschi­cken, beklagen einige Nutzer, dass sie die Karte bislang nicht erhalten haben, obwohl der Termin längst verstri­chen ist.

In einigen Fällen bleibt sogar die "echte" Kredit­karte von der DKB grund­gebühr­frei.