DKB veröffentlicht App-Update mit neuem Feature

Die DKB veröf­fent­licht nach wie vor regel­mäßig Updates für ihre Banking App - und das aus gutem Grund. Nutzer beklagen nach wie vor einen deut­lich redu­zierten Funk­tions­umfang gegen­über der früheren App, die inzwi­schen - genauso wie das alte Banking-Portal des in Berlin ansäs­sigen Kredit­insti­tuts - nicht mehr zur Verfü­gung steht.

Jetzt ist die Version 2.7.0 der DKB App zum kosten­losen Down­load im Google Play Store und im AppStore von Apple verfügbar. Der Chan­gelog ist für Android- und iOS-Geräte dieses Mal iden­tisch. Das ist nicht selbst­ver­ständ­lich. Oft weisen die Apps für die beiden Smart­phone- und Tablet-Betriebs­sys­teme unter­schied­liche Entwick­lungs­stände auf.

Das ist neu

App-Update von der DKB

Fotos: Mo Wüstenhagen-dkb.de/teltarif.de, Montage: teltarif.de Der aktu­elle Chan­gelog für die DKB App verrät, dass die Nutzer über das Smart­phone-Programm jetzt auch zu "ausge­suchten Produkten" infor­mieren können. Als Beispiele nennt das Kredit­institut Kredit­karten, Depots und Spar­pro­dukte. Schon seit geraumer Zeit gehört die Kredit­karte nicht mehr zu den kosten­losen Features eines Giro­kontos von der DKB. Statt­dessen kann diese optional und kosten­pflichtig bestellt werden.

Als neue Stan­dard­karte bietet die DKB eine Visa Debit Card an. Diese soll als Ersatz für Kredit­karte und Giro­card dienen. Das ist in der Praxis nur bedingt der Fall. So gibt es in Deutsch­land immer noch zahl­reiche Händler, die nur "EC-Karten" (gemeint ist die Giro­card) akzep­tieren, nicht aber Master­card, Visa oder gar American Express.

Fehler­berei­nigungen und Weiter­ent­wick­lung

Wie immer spricht der Chan­gelog für die DKB App auch von der Behe­bung klei­nerer, nicht weiter erwähnter Fehler. Darüber hinaus kümmern sich die Program­mierer den Angaben zufolge um die Entwick­lung neuer Funk­tion. Aller­dings verrät die DKB nicht, mit welchen Features die Kunden demnächst in der App rechnen können.

Kunden bemän­geln in Rezen­sionen im Google Play Store und im AppStore unter anderem die fehlende Möglich­keit, detail­liert nach Buchungen zu suchen, beispiels­weise nach der Höhe des Betrags. Auch der Konto­stand werde teil­weise nicht korrekt ange­zeigt, Auftrags­vor­lagen seien nicht verfügbar. Viele Nutzer fanden die alte App vom Funk­tions­umfang her besser.

