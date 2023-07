DKB App 2.0 vor dem Start: Aus für "alte" Apps?

DKB App 2.0 kündigt sich an

Quelle: DKB / Apple Testflight, Screenshot: teltarif.de Wer am Beta-Programm für die Banking-App der DKB teil­nimmt, kann ab sofort die Version 2.0 der Anwen­dung instal­lieren. Somit dürfte diese App-Version demnächst für alle Nutzer verteilt werden. Viele Neue­rungen bringt das Update nicht mit sich, auch wenn das durch die "runde" Versi­ons­nummer mögli­cher­weise sugge­riert wird.

Wie der Chan­gelog verrät, bringt die neue Version erwei­terte Features für Depots mit sich. So sollen sich Wert­papiere über die Text­suche finden lassen. Darüber hinaus bietet die DKB einen inter­aktiven Preis­ver­lauf an. Kunden sollen Orders zum Markt­preis oder mit Limit erteilen können, per Best-Execu­tion oder an einer Börse nach Wahl".

Darüber hinaus haben sich die Entwickler nach eigenen Angaben "hinter den Kulissen weiter der Behe­bung von klei­neren Bugs" gewidmet, die aber nicht näher erläu­tert werden. Zudem werde weiterhin an neuen Funk­tionen gear­beitet, zu denen die DKB aber eben­falls noch keine weiteren Infor­mationen veröf­fent­licht hat.

Abschal­tung der alten Apps geplant

Quelle: DKB / Apple Testflight, Screenshot: teltarif.de Wie berichtet hat die DKB schon vor einigen Wochen darauf hinge­wiesen, dass Kunden, die noch die alten Apps und das frühere Online-Banking-Portal nutzen, auf die neuen Vari­anten umsteigen sollen. Die alten Apps und das bishe­rige Portal zur Nutzung am Desktop sollen "im Sommer" - und somit offenbar in den kommenden Wochen - abge­schaltet werden.

Die anste­hende Veröf­fent­lichung der Version 2.0 der aktu­ellen DKB-App könnte so etwas wie ein Anlass sein, um die bishe­rigen Anwen­dungen sowie das alte Online-Portal endgültig in Rente zu schi­cken. Anders als noch im Juni wird die Einstiegs­seite zum neuen DKB-Portal auch nicht mehr als Beta-Version bezeichnet.

Während die alte DKB-App nur einen komfor­tableren Einstieg zur mobilen Webseite der Bank bot, sind die neuen Programme eigens für Android und iOS program­miert worden. Das Design des neuen Banking-Portals wurde den Apps ange­gli­chen. Schon Ende vergan­genen Jahres hatten wir die Möglich­keit, uns das Portal einmal anzu­sehen. In einem eigenen Beitrag lesen Sie, welche Erfah­rungen wir mit der neuen DKB-Banking-Seite gemacht haben.