DKB App Update: Neue Features für Smartphone-Nutzer

DKB veröffentlicht App-Updates

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: DKB Die DKB arbeitet seit rund zwei Jahren an der neuen Version für ihre Banking App. Nach einer geschlos­senen Beta-Phase kann die Anwen­dung seit Sommer 2021 von allen inter­essierten Kunden genutzt werden. Vorteil gegen­über den älteren DKB-Programmen: Die Apps wurden nativ für Android bzw. iOS program­miert und bilden nicht nur die mobile Webseite des Kredit­insti­tuts ab. Nach­teil: Zum Start war der Funk­tions­umfang stark einge­schränkt.

Nun arbeitet die DKB daran, alle für das mobile Banking nötigen Funk­tionen schritt­weise in die neuen Apps zu inte­grieren. Regel­mäßig veröf­fent­lichen die Program­mierer Updates, mit denen weitere Leis­tungs­merk­male inte­griert werden. In dieser Woche wurden neue App-Versionen im Google Play Store und im AppStore von Apple zum Down­load bereit­gestellt. Mit den Aktua­lisie­rungen sollen unter anderem kleine Fehler behoben werden, die sich in frühere Versionen der Apps einge­schli­chen haben.

Diese Funk­tionen sind neu

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: DKB In den Chan­gelogs vermeldet die DKB auch neue Funk­tionen. Aller­dings haben Android-Smart­phone- und iPhone-Nutzer verschie­dene neue Leis­tungs­merk­male bekommen. So bietet die Version 1.22.1 der DKB-App für Android im Bereich "Aufträge" jetzt auch Termin­über­wei­sungen und Dauer­auf­träge eines mögli­chen Tages­geld­kontos. Für iOS ist die Version 1.22.0 veröf­fent­licht worden. Nach der Instal­lation des Updates können Kunden über die App auf ihr Post­fach bei der Bank zugreifen.

Schon Ende vergan­genen Jahres hatte die DKB in Aussicht gestellt, im Laufe des Jahres 2023 alle für das mobile Banking erfor­der­lichen Funk­tion in die aktu­ellen Apps zu inte­grieren. Einen genaueren Zeit­hori­zont nannte das Kredit­institut nicht. Die Kunden­betreuung hatte dazu geraten, die alten DKB-Anwen­dungen noch nicht zu deinstal­lieren, solange nicht sicher­gestellt ist, dass alle dem Nutzer wich­tigen Funk­tionen auch in der neuen App bereit­stehen.

"Alte" Apps bekommen noch Wartungs-Updates

Derzeit werden auch die früheren DKB Banking Apps für Android und iOS noch gepflegt. Bis zum Spät­herbst 2022 wurden regel­mäßig Updates veröf­fent­licht. Neue Funk­tionen haben die Anwen­dungen dabei zwar nicht erhalten. Die Chan­gelogs verspre­chen aber jeweils nicht näher beschrie­bene Leis­tungs­ver­bes­serungen.

