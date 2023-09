DKB App: Nutzer-Befragung zu Push-Nachrichten

Die DKB hat die Version 2.4 ihrer aktu­ellen Banking-App für Android und iOS veröf­fent­licht. Das Update bringt dieses Mal nur eine kleine Neue­rung mit sich. Kunden sollen Doku­mente dem Chan­gelog zufolge jetzt im neuen Post­fach vorfinden. Darüber hinaus haben sich die Entwickler den Angaben nach "hinter den Kulissen weiter der Behe­bung von klei­neren Bugs und der Entwick­lung neuer Funk­tionen" gewidmet.

Eine neue Funk­tion deutet eine Umfrage an, die Kunden einem Mobiflip-Bericht zufolge ange­zeigt bekommen, wenn sie die DKB-App öffnen. Dabei geht es um Push-Benach­rich­tigungen, die die Bank über die Smart­phone-Anwen­dung anbieten könnte. Ob die Umfrage erst zu sehen ist, wenn die aktu­elle App-Version instal­liert wurde, ist nicht bekannt. Updates von der DKB

Fotos: DKB/teltarif.de, Montage: teltarif.de Die DKB fragt in erster Linie ab, wie Push-Benach­rich­tigungen aussehen sollen, die von der Banking-App verschickt und auf dem Sperr- oder Start­bild­schirm des Mobil­tele­fons ange­zeigt werden. Wer an der Befra­gung teil­nimmt, bekommt Beispiel-Mittei­lungen zu sehen. Dabei infor­miert die Push-Nach­richt in unter­schied­lichen Formen über neue Umsätze.

Push-Nach­richten zu neuen Umsätzen

In einem Beispiel wird nur der Umsatz ange­zeigt, in einer weiteren Vari­ante wird auch der Betrag genannt. In der nächsten Version bekommen die Nutzer auch den Absender ange­zeigt. In einem weiteren Beispiel ist auch der Zeit­punkt der Buchung zu sehen. Nutzer können eine Reihen­folge fest­legen, sodass die bevor­zugte Form der Mittei­lung ganz oben steht und die über­haupt nicht infrage kommende Version ganz unten.

Die DKB fragt zusätz­lich ab, ob Kunden auch Mittei­lungen zu Gewinn­spielen, Cash­backs und weiteren werb­lichen Zwecken bekommen möchten - ggf., um den Push-Dienst kostenlos nutzen zu können. Als Alter­native haben die Teil­nehmer an der Umfrage die Möglich­keit, einen monat­lichen Betrag fest­zulegen, den sie für die Nutzung des Push-Dienstes für ange­messen halten.

Ob, wann und in welcher Form der Push-Service ange­boten werden soll, ist derzeit noch nicht absehbar. Zunächst steht bei der DKB die Abschal­tung der bishe­rigen Banking-Platt­form an. Hierfür hat das in Berlin ansäs­sige Kredit­institut mitt­ler­weile auch einen Termin genannt.