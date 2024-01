DKB veröffentlicht App-Update mit neuen Features

Die DKB hat ein weiteres Update für ihre aktu­elle Smart­phone-App veröf­fent­licht. Die Version 2.10 der Banking-Anwen­dung steht für Android und iOS glei­cher­maßen zum kosten­losen Down­load bereit. Wie üblich hat das Kredit­institut mit der neuen App-Version auch weitere Funk­tionen in die Anwen­dung gebracht.

Das sagt der Chan­gelog im Google Play Store

Dem Chan­gelog im Google Play Store zufolge bekommen Nutzer von Android-Smart­phones in der neuen DKB App unter anderem Verän­derungen für die Karten­ein­stel­lungen. Hier sind weitere Länder verfügbar. Über die Einstel­lungen können Kunden fest­legen, in welchen Staaten sie ihre Debit- oder Kredit­karte nutzen möchten. Neue Funktionen in der DKB Banking App

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de Wie berichtet kam es bei dieser Card Control genannten Funk­tion vor einigen Wochen zu tech­nischen Problemen. So wurden wie von "Geis­ter­hand" Zahlungen im Kosovo erlaubt - zumin­dest wurde das in der App ange­zeigt. Unklar ist, ob die Karten im Kosovo wirk­lich funk­tio­niert hätten oder ob es sich nur um einen Anzei­gefehler gehan­delt hat.

Neu in der Android-App der DKB ist auch die Möglich­keit, mehrere Zugänge auf einem Gerät parallel zu verwalten und Aufträge frei­zugeben. Darüber hinaus gibt es laut Chan­gelog Fehler­berei­nigungen, und die Entwickler arbeiten weiter an neuen, noch nicht näher genannten Funk­tionen.

Das ist neu für iPhone-Nutzer

Nicht ganz so umfang­reich fällt der Chan­gelog im AppStore von Apple aus. Den Angaben zufolge haben Kunden nach der Instal­lation der neuen App-Version die Möglich­keit, eine Entgeltauf­stel­lung für ihre Konten anzu­for­dern. Darüber hinaus wird auch hier hinter den Kulissen an Fehler­behe­bungen und neuen Features gear­beitet.

Die DKB setzt seit dem vergan­genen Herbst voll auf ihre aktu­ellen Apps und das eben­falls noch recht neue Banking-Portal im Internet. Die früheren Apps sind nicht mehr nutzbar. Aller­dings gibt es nach wie vor Kritik von Kunden, die bemän­geln, dass den neuen Anwen­dungen noch Funk­tionen fehlen, die in den alten Programmen zur Verfü­gung standen.

Die DKB erfreut sich trotz einiger Verschlech­terungen, die in den vergan­genen Jahren einge­führt wurden, nach wie vor einer großen Beliebt­heit. Eben­falls immer mehr Zulauf haben soge­nannte Neobanken. Dazu gehört auch Bunq. Wir haben die kosten­lose Prepaid-Master­card von Bunq einem Test unter­zogen.