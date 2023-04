DKB App bekommt Update: Das sind die neuen Features

Die DKB App ist in neuer Version im Google Play Store und im AppStore von Apple verfügbar. Auch neue Funk­tionen sind enthalten.

App-Update von der DKB

Screenshot: teltarif.de Die DKB hat eine neue Version ihrer Banking App veröf­fent­licht. Diese trägt die Nummer 1.29 und steht zum kosten­losen Down­load im Google Play Store und im AppStore von Apple bereit. Die App ging vor einein­halb Jahren mit redu­ziertem Funk­tions­umfang an den Start. Im vergan­genen Jahr hatte die DKB schließ­lich ange­kün­digt, voraus­sicht­lich im Laufe des Jahres 2023 den vorläu­figen Endausbau anbieten zu können.

Auch das jetzt veröf­fent­lichte Update bringt wieder einige neue Funk­tionen mit sich. So haben Nutzer nach der Instal­lation der neuen App-Version die Möglich­keit, sich auf einen Blick eine Über­sicht zu Spar­auf­trägen zu verschaffen. Das verrät der Chan­gelog, den die DKB im Google Play Store und im AppStore von Apple veröf­fent­licht hat. Darüber hinaus wurden die Infor­mationen zum Profil des jewei­ligen Nutzers erwei­tert. Neu ist die Funk­tion "Cash im Shop".

Der Chan­gelog für das Update der Android-Version der DKB App führt darüber hinaus Fehler­berei­nigungen aus. So werde das "&" Zeichen in Empfän­ger­namen (für Über­wei­sungen) gelesen. Darüber hinaus sollen Foto-Über­wei­sungen nach der Instal­lation der neuen App-Version besser als zuvor funk­tio­nieren. Für iOS hatte die DKB schon Ende März ein Bugfix-Update veröf­fent­licht.

Nutzer­kritik in den App-Shops

Screenshot: teltarif.de DKB-Kunden äußern in Rezen­sionen im Google Play Store und im AppStore für das iPhone weiterhin Kritik an der aktu­ellen App-Version. Vermisst wird unter anderem eine Umsatz­liste mit grafi­scher Darstel­lung nach Monaten sortiert. Das Feature sei in der alten DKB Banking App vorhanden gewesen, die aller­dings nicht weiter­ent­wickelt wird.

Ein weiterer Kritik­punkt ist die fehlende Möglich­keit, Dauer­auf­träge über die App zu ändern. Diese lassen sich den Angaben zufolge zwar einsehen und löschen, aber nicht anpassen. Auch die Such­funk­tion lasse noch zu wünschen übrig, da die Möglich­keit fehle, bestimmte Para­meter wie Ein- und Ausgänge oder Betrags­spannen auszu­wählen. In Antworten an einige Anwender ruft die DKB auch dazu auf, Wünsche zu fehlenden Funk­tionen zu äußern.

Parallel zur neuen App bereitet die DKB auch ein neues Home­ban­king-Portal vor.