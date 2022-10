DKB Banking App: Updates für Android und iOS

Die DKB ermög­licht per Smart­phone-App jetzt auch die Bestel­lung einer Ersatz-Kredit­karte. Kunden beklagen weiterhin fehlende Funk­tionen.

DKB aktualisiert Banking-App

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de Die DKB hat im vergan­genen Jahr eine neue Version ihrer Banking App für Android und iOS veröf­fent­licht. Diese star­tete mit redu­ziertem Funk­tions­umfang. Sukzes­sive werden nun weitere Features ergänzt. Das in Berlin ansäs­sige Kredit­institut räumte aber ein, dass voraus­sicht­lich erst 2023 alle vorge­sehenen Funk­tionen verfügbar sein werden.

Jetzt steht die Version 1.18 der aktu­ellen DKB-App für Android und iOS zum kosten­losen Down­load bereit. Die Chan­gelogs im Google Play Store und im AppStore von Apple verraten, welche Leis­tungs­merk­male die Aktua­lisie­rungen mit sich bringen. So haben iPhone-Besitzer ab sofort die Möglich­keit, eine Ersatz­karte zu bestellen, wenn die bereits vorhan­dene Visa-Kredit­karte beschä­digt ist.

Kunden, die ihr DKB-Konto per App über ein Android-Smart­phone verwalten, verspricht die Bank "mehr Indi­vidua­lität". Gemeint ist die Möglich­keit, Depots umzu­benennen. Darüber werden mit App-Updates auch bishe­rige Soft­ware-Fehler behoben. Im Test der teltarif.de-Redak­tion laufen die aktu­ellen Versionen der Banking Apps für Android und iOS aber bereits sehr stabil.

Native App statt mobiler Webseite

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de Die aktu­elle Version der DKB Banking App wurde nativ für Android und iOS program­miert, während die früheren Anwen­dungen ledig­lich einen komfor­tableren Einstieg in die mobile Webseite des Kredit­insti­tuts ermög­licht hatte. Nach­teil für die Kunden: Bis die neue App den vollen Funk­tions­umfang erreicht hat, werden beide Programme parallel benö­tigt, um alle Leis­tungs­merk­male zu nutzen.

Kunden beklagen in Rezen­sionen im Google Play Store bzw. Apple AppStore beispiels­weise, dass es nach wie vor nicht möglich ist, Benach­rich­tigungen über jeden Umsatz auf dem Konto zu bekommen. Der Mitbe­werber ING biete diesen Service bereits seit vielen Jahren an. Auch die fehlende Möglich­keit, Geld per App auf das Tages­geld­konto zu über­weisen, wird bemän­gelt.

Weitere Kritik erntet die DKB für die fehlende Möglich­keit, über die App zu handeln. Nicht zuletzt fehle die Anzeige von Echt­zeit­kursen. Gelobt wird von den Kunden das über­sicht­liche Design der aktu­ellen DKB Banking App.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, welche Verschlech­terungen die DKB für Bestands­kunden ange­kün­digt hat.