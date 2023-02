Die DKB bereitet derzeit ein weiteres Update für ihre aktu­elle Banking App vor. Die Anwen­dung trägt die Versi­ons­nummer 1.25 und kann von Teil­neh­mern am Beta-Test bereits auspro­biert werden. Dieses Mal bringt die Aktua­lisie­rung wieder einige Neue­rungen mit sich, wie der Chan­gelog für die Beta-Version verrät, der im Rahmen der Testf­light-App von Apple veröf­fent­licht wurde.

DKB plant neue App-Funktionen

Foto: DKB Kunden können nach der Instal­lation der Version 1.25 der DKB App unter anderem ein Haupt­gerät fest­legen, auf dem Aufträge frei­gegeben werden können. Darüber hinaus wollen die Program­mierer im Bereich "Card Control" für eine bessere Über­sicht sorgen. Nutzer bekommen die selbst defi­nierten Namen für Debit- und Kredit­karten ange­zeigt. Darüber hinaus lässt sich im Menü "Profil" die Mobil­funk­nummer des Anwen­ders anpassen.

Termin für Veröf­fent­lichung noch unklar

Noch nicht bekannt ist, wann die neue App-Version an alle Kunden verteilt wird. Inter­essierte iPhone-Besitzer haben aber die Möglich­keit, sich für den Beta-Test zu regis­trieren. Dabei gilt es zu beachten, dass Beta-Soft­ware nicht für den Alltag bestimmt ist. Die Entwick­lung ist noch nicht abge­schlossen, sodass es jeder­zeit auch zu uner­war­teten Problemen kommen kann.

Neuerungen in DKB App Beta-Update

Screenshot: teltarif.de Eben­falls noch nicht bekannt ist, ob das nächste Update der DKB App für Android die glei­chen neuen Funk­tionen wie die iPhone-App bekommt. Zuletzt hatten die Vari­anten für Android und iOS den jewei­ligen Chan­gelogs zufolge unter­schied­liche Entwick­lungs­schritte. Für beide Betriebs­sys­teme will das in Berlin ansäs­sige Kredit­institut im Laufe des Jahres den vorläu­figen Endausbau der Anwen­dung errei­chen.

Native App statt mobiler Webseite

Vorteil der aktu­ellen DKB-Appli­kation für Smart­phones und Tablets: Die Programme wurden nativ für Android und iOS entwi­ckelt, während die bishe­rige App eigent­lich nur die mobile Webseite der Bank gezeigt hat. Den Relaunch hatte die DKB schon 2021 voll­zogen - ausdrück­lich mit dem Hinweis, dass die Entwick­lung noch nicht abge­schlossen ist.

Ein moder­neres Design will die DKB aller­dings nicht nur Smart­phone- und Tablet-Besit­zern anbieten. Auch das klas­sische Home­ban­king-Menü im Internet-Browser eines Compu­ters wird rund­erneuert. Im Rahmen einer weiteren Meldung haben wir uns den Relaunch der DKB-Home­ban­king-Seite bereits ange­sehen.