DKB veröffentlicht App-Update: Das ist neu

Die DKB hat sich vorge­nommen, im Laufe dieses Jahres den vorläu­figen Endausbau ihrer aktu­ellen Banking App zu errei­chen. Diese löst die bishe­rigen Smart­phone-Anwen­dungen des in Berlin ansäs­sigen Kredit­insti­tuts ab. Jetzt steht die Version 2.1.0 zum kosten­losen Down­load im AppStore für das iPhone bereit. Das Update für Android-Smart­phones sollte demnächst folgen.

Auch mit der jetzt veröf­fent­lichten Version bringt die DKB App wieder ein kleines Feature-Upgrade mit sich. So können Kunden, die die Visa-Kredit­karte von der DKB nutzen, bei Bedarf über die Smart­phone-Anwen­dung einen neuen PIN-Brief anfor­dern - etwa wenn die bishe­rige Geheim­zahl vergessen wurde. Die neue Zahlen­kom­bina­tion erhalten die Nutzer dann auf dem Postweg.

Kredit- und Giro­karten kosten extra

Neue Version der DKB App verfügbar

Foto/Icon: DKB, Montage: teltarif.de Die Visa-Kredit­karte gab es früher ohne zusätz­liche Kosten zum Giro­konto von der DKB. Mitt­ler­weile verlangt die Bank von Neu- und Bestands­kunden für die Karte eine Monats­gebühr von 2,49 Euro. Ohne Aufpreis ist nur noch eine Visa-Debit­karte erhält­lich, die für DKB-Kunden als Ersatz für die Kredit­karte und auch für die Giro­card dienen soll.

Den EC-Karten-Nach­folger gibt es zwar weiterhin bei der DKB. Aller­dings fallen auch dafür - anders als früher - zusätz­liche Kosten an. Diese liegen bei 99 Cent pro Monat. Da es in Deutsch­land nach wie vor Geschäfte gibt, die Karten­zah­lung mit der "EC-Karte" gleich­setzen, kommen Kunden, die in solchen Fällen nicht auf Bargeld zurück­greifen wollen, um diese Gebühren kaum herum.

Weitere Features in Planung

Wie der Chan­gelog der DKB App 2.1.0 weiter verrät, haben sich die Entwickler "hinter den Kulissen weiter der Behe­bung von klei­neren Bugs und der Entwick­lung neuer Funk­tionen" ange­nommen. Weitere Details - etwa zu den demnächst verfüg­baren neuen Funk­tionen - verrät der Chan­gelog nicht.

Vor allem Android-Nutzer bemän­geln in Rezen­sionen nach wie vor tech­nische Probleme mit der DKB App. Oft komme es zu Anmelde-Problemen. Kriti­siert wird auch der Funk­tions­umfang. Auch eine Komfort-Such­funk­tion sei nicht verfügbar. Dabei kommen Kunden um die Nutzung der neuen App künftig nicht mehr herum. Wie berichtet hat die DKB die bishe­rige App- und Online­ban­king-Platt­form bereits abge­kün­digt.