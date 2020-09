Display-Konzepte: Von Dual-Screen bis Foldable und Exoten

Der Smart­phone-Markt zeigt sich aktuell kreativ wie nie, es tauchen zahl­reiche Produkt­designs auf, welche teils futu­ris­tisch und teils skurril anmuten. Diese inno­vative Entwick­lung ist unter anderem der gestie­genen Möglich­keiten der Displays zu verdanken. So sollen Lösungen mit doppelten Bild­schirmen wie das Surface Duo und das LG Wing oder 2-in-1-Fold­ables wie das Galaxy Z Fold 2 5G und das Mate Xs die Produk­tivität stei­gern. Andere Ansätze, etwa das Galaxy Z Flip 5G, stei­gern durch einen beson­ders kompakten Form­faktor die Mobi­lität. Wir zeigen Ihnen die span­nendsten Display-Konzepte.

Smart­phone-Inno­vationen mit beson­deren Bild­schirmen

Die Expe­rimen­tier­freu­dig­keit der Hersteller floriert, manche halten dem Dual-Screen-Konzept in verschie­densten Abwand­lungen die Stange, andere favo­risieren die noch junge Foldable-Sparte und ein weiterer Teil arbeitet an exoti­schen Bild­schirm-Tech­nolo­gien. Welche Ansätze sich lang­fristig durch­setzen, bleibt abzu­warten, die Konsu­menten jeden­falls profi­tieren von einer brei­teren Produkt­palette und einer höheren Wahr­schein­lich­keit, ein Smart­phone zu finden, das genau zu ihren Bedürf­nissen passt. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel zehn verschie­dene Display-Konzepte für Mobil­tele­fone vor.

