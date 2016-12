Faltbare Displays für Google und Co. von LG geplant

Faltbare Displays von LG sollen wohl ab 2018 in die Massenproduktion gehen. (Symbolfoto) Der koreanischen IT-Nachrichtenseite ETNews zufolge scheint es so als habe LG eine Partnerschaft mit den Unternehmen Apple und Google abgeschlossen und wolle nach außen faltbare Displays für Smartphones entwickeln. Eine Massenproduktion ist wohl für 2018 geplant. Dabei sollen Apple, Microsoft und Google zu den Nutznießern gehören, die mit der neuen Technologie beliefert werden. Es wird ein Konkurrenzverhältnis zwischen Samsung und LG in Hinblick auf faltbare Displays erwartet.

Apple mit flexiblen OLEDs ab 2017?

Dem Bericht zufolge hat sich Apple außerdem mehrfach das geistige Eigentum in Verbindung mit faltbaren Geräten gesichert. Außerdem werde vorhergesagt, dass Apple iPhones mit flexiblen OLEDs ab 2017 einführen und sich damit in Konkurrenz zu Samsung stellen will. Wie wir im November berichteten, hat sich Apple ein Patent für ein faltbares iPhone und ein weiteres Patent für faltbare Displays gesichert. In Bezug auf die faltbaren Displays ist in der US-Patentschrift Apples lediglich die Rede von Geräten mit flexiblem Display, so dass beispielsweise auch eine faltbare Smartwatch theoretisch in Frage kommen könnte.

Faltbare Displays bald auch bei Samsung?

Über die vermutliche Strategie von Samsung im Kontext mit faltbaren Displays haben wir in einem anderen Artikel bereits berichtet. Außerdem haben wir uns mit einem Samsung-Patent, welches ein faltbares Smartphone demonstriert, im Rahmen eines weiteren Artikels beschäftigt. Dabei könnte es sich um eine neue Produktreihe des Smartphone-Marktführers handeln. Gehandelt werden die futuristisch wirkenden Handys als Galaxy X oder auch Project Valley. Die Umsetzung der Technologie mit dem Galaxy S8 wird allerdings als eher unwahrscheinlich angesehen. Zumindest bieten aktuelle Gerüchte diesbezüglich keinen Anhaltspunkt.