Disney+ mit Werbung: Alle Details zu den Anzeigen

Seit heute gibt es „Disney+ Stan­dard mit Werbung“, aber wie viel Reklame steckt eigent­lich in diesem Paket? Erfreu­licher­weise zeigt sich das Medi­enun­ter­nehmen dies­bezüg­lich äußert offen. Die Vorge­hens­weise unter­scheidet sich teil­weise von jener der Konkur­renz. Beson­ders erfreut dürften Spiel­film-Fans sein, denn inner­halb dieser Inhalte gibt es über­haupt keine unter­bre­chenden Clips. Ledig­lich vor einem Film wird Werbung abge­spielt. Wer Serien konsu­miert, muss mit maximal vier Minuten Reklame pro Stunde rechnen. Klasse: Disney+ markiert die Werbe­unter­bre­chungen in der Zeit­achse.

Disney+: Trans­parente Werbe­schal­tung

Alle Details zur Werbung bei Disney+

Disney Ab dem heutigen 1. November lässt sich das neue Abon­nement Disney+ Stan­dard mit Werbung buchen. Es schlägt mit 5,99 Euro monat­lich zu Buche. Ein Jahres­paket fehlt. Insge­samt wirkt das Gebo­tene attrak­tiver als das Netflix-Pendant. Zwar ist letzt­genannte Offerte einen Euro güns­tiger, hat aber einen einge­schränkten Katalog. Ferner schaltet Disney+ während Filmen über­haupt keine Werbung. Ähnlich wie bei RTL+ gibt es nur vor dem Titel Reklame. Der Maus­kon­zern zeigt höchs­tens zwei Verbrau­cher­hin­weise mit je bis zu 30 Sekunden Lauf­zeit. Unab­hängig von der Film­länge erscheint maximal eine Minute Werbung.

Beim Bingen stoßen Serien-Zuschauer deut­lich öfter auf die Anzeigen. Sowohl vor als auch während einer Folge ist Reklame möglich. Pro Stunde soll es bis zu vier Minuten Werbung geben. Im Vergleich zum linearen Fern­sehen, wo vor allem Privat­sender nicht mit Unter­bre­chungen geizen, ist dieses Inter­vall human. Da Disney+ vor allem Inhalte für die ganze Familie bereit­stellt, achtet der Anbieter darauf, keine Clips mit Alkohol oder viel Nackt­heit auszu­strahlen. Ferner sollen sich die Spots nicht zu oft wieder­holen.

Disney+: Weitere Infos zur Werbung

In Kinder­pro­filen im Junior-Modus gibt es bei Inhalten für Kids im Vorschul­alter über­haupt keine Werbung. Aller­dings fehlen in diesem Modus viele Inhalte. Alters­gerechte Reklame für FSK 6 und FSK 12 hat Disney+ selek­tiert. Erst bei FSK 16 gibt es dieselben Anzeigen wie in den normalen Profilen des Strea­ming-Anbie­ters. Gene­rell sollen Zuschauer nicht von der Werbung über­rum­pelt werden. In der Zeit­achse einer Serie markiert der Dienst kommende Reklame. Ferner schneiden die Clips keine Sätze ab und sollen an keinen unpas­senden Stellen statt­finden. (via Golem)

Derweil erwägt Disney den Verkauf von Teilen seines Asien­geschäfts.