Lionsgate verklagt Disney wegen Streaming-Dienst

Muss Disney sein Streaming-Angebot "Star" wieder umbenennen?

Bild: Disney Lions­gate ist mit seinem Strea­ming-Dienst "STARZPLAY" auch in Deutsch­land schon länger am Markt vertreten. Nun kommt man sich aber offenbar mit Disney ins Gehege. Der Mickey-Mouse-Konzern betreibt vor allem in Europa unter der Marke "Star" im Rahmen von Disney+ ein eigenes Strea­ming-Angebot für Erwach­sene. Darüber hinaus soll am 31. August in Latein­ame­rika ein neuer Dienst unter dem Namen "Star+" an den Start gehen. Nun reicht es Lions­gate offenbar, deren Tochter STARZ reicht in Mexiko, Brasi­lien und Argen­tinien Klage gegen Disney ein, berichtet unter anderem Digital TV Europe.

Dienste könnten verwech­selt werden

Muss Disney sein Streaming-Angebot "Star" wieder umbenennen?

Bild: Disney STARZPLAY und Star­plus klingen so ähnlich, dass die Dienste leicht mitein­ander verwech­selt werden können, argu­men­tiert der Medi­enkon­zern. Für Lions­gate ist der Fall extrem unan­genehm, denn das Unter­nahmen befindet sich selbst in einer globalen Expan­sion, wobei beide Strea­ming-Dienste größ­ten­teils in den glei­chen Ländern mitein­ander konkur­rieren. Disney wiederum hatte sich die Marke "Star" bei der Über­nahme von Rupert Murdochs Medi­enim­perium 20th Century Fox gesi­chert.

Der Konzern betrieb vor allem in Asien diverse Pay-TV-Kanäle unter dem Label "Star". Mitt­ler­weile nutzt Disney die Marke aller­dings ausschließ­lich für Erwach­senen­inhalte von ABC bzw. Hulu in Europa. teltarif.de hatte STARZ-Digi­tal­chefin Superna Kalle kürz­lich in einem Inter­view auf die Namens­gleich­heit und eine mögliche Klage ange­spro­chen, seiner­zeit wollte sich das Unter­nehmen zu dem brisanten Fall jedoch nicht äußern, jetzt ist die Katze offenbar aus dem Sack.

Teurer Namens­wechsel

Doch auch für Disney könnte die Ange­legen­heit extrem pikant werden. Sollten die Gerichte tatsäch­lich im Sinne von Lions­gate entscheiden, müsste Disney+ womög­lich sogar inter­national ein Rebran­ding durch­führen, was verständ­licher­weise mit erheb­lichem Aufwand verbunden wäre. Und das kann sich der Mickey-Mouse-Konzern gerade mit Blick auf finan­zielle Engpässe durch die Corona-Pandemie im Moment über­haupt nicht erlauben.

Auf die Situa­tion in Deutsch­land hat die Klage zumin­dest vorerst keine Auswir­kungen, zunächst geht es um den latein­ame­rika­nischen Markt. Sollten die Gerichte jedoch die Auffas­sung von Lions­gate teilen, dürften es mittel­fristig auch in Deutsch­land zu einer Umbe­nen­nung kommen, schließ­lich wird Disney mit seinen Produkten nicht inter­national unter verschie­denen Marken auftreten wollen. Darüber hinaus kann man natür­lich auch eine Ähnlich­keit zwischen der euro­päi­schen Marke und STARZPLAY nicht von der Hand weisen.

Möglich ist auch Gegen­klage

Sicher­lich wird Disney sich vor Gericht gegen Lions­gate wehren und höchst­wahr­schein­lich selbst auf die entspre­chenden Namens­rechte pochen. In diesem Falle könnte mögli­cher­weise sogar Lions­gate gezwungen sein, den Namen seines Strea­mers zu ändern. Das dürfte aller­dings ein wesent­lich klei­neres Problem sein: In asia­tischen Märkten tritt man bereits unter der Marke "Lions­gate Play" auf. Dies zeigt auch eine deut­lichere Nähe zum Studio.

Auch der Marke­ting-Aufwand für ein Rebran­ding in Europa wird sicher­lich für Lions­gate ungleich nied­riger als für Disney sein. Schließ­lich ist der Dienst hier­zulande noch vergleichs­weise unbe­kannt, bezie­hungs­weise wird von deut­lich weniger Abon­nenten genutzt. Der Streamer koope­riert in Deutsch­land unter anderem mit der Platt­form "Rakuten TV" und ist als zusätz­liches Angebot für Kunden von Amazon Prime verfügbar.

STARZPLAY ist mitt­ler­weile auch bei Magenta TV der Deut­schen Telekom verfügbar.