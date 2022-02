Disney will künftig auch Live-Sport streamen

Disney will in den Sport-Strea­ming-Markt einsteigen und hat entspre­chende Verhand­lungen für den ameri­kani­schen Markt bereits bestä­tigt.

Disney plant Sport-Streaming

Die Fußball-Bundes­liga wird schon lange nicht mehr ausschließ­lich von Sky, sondern mitt­ler­weile auch von DAZN über­tragen. Fans, die alle Spiele der UEFA Cham­pions League sehen möchten, benö­tigen zusätz­lich ein Abon­nement für Amazon Prime. Kommen auch noch Europa League und Europa Confe­rence League hinzu, so sind die Zuschauer bei RTL+ am TV-Schirm dabei. Die dritte Liga und die Frauen-Bundes­liga werden von der Telekom bei MagentaSport gezeigt.

Wer sich für die aktuell statt­fin­denden Olym­pischen Winter­spiele inter­essiert, ist bei Euro­sport am besten aufge­hoben - vor allem über den Euro­sport Player oder Joyn PLUS+, wo jeweils mehrere Über­tra­gungen gleich­zeitig laufen. Vor wenigen Wochen hat der Springer Konzern ange­kün­digt, gemeinsam mit dem früheren Chef der Deut­schen Fußball Liga (DFL), Chris­tian Seifert, einen neuen Sport-Strea­ming­dienst zu starten. Einem Bericht des Online-Maga­zins The Verge zufolge plant nun auch noch Disney, ins Geschäft mit Sport-Strea­ming einzu­steigen.

Für den ameri­kani­schen Markt hat Disney-Chef Bob Chapek den Angaben zufolge bereits bestä­tigt, dass sich der Konzern um das NFL Sunday Ticket bewirbt. Sprich: Disney will künftig American Foot­ball über­tragen. Wie es im Bericht weiter heißt, seien Sport­pro­gramme ein zentraler Bestand­teil der Strea­ming-Stra­tegie des Unter­neh­mens. Chapek verwies in diesem Zusam­men­hang auf den Erfolg der Disney-Tochter ESPN, die TV- und Hörfunk­pro­gramme für Sport­fans im Angebot hat.

Disney-Chef: "Sport ist die größte Attrak­tion im Fern­sehen

Der Bericht zitiert Chapek weiter mit den Worten: "Sport­ereig­nisse sind nach wie vor die größte Attrak­tion im Fern­sehen und machten 95 der 100 meist­gese­henen Live-Über­tra­gungen im Jahr 2021 aus." Disney werde in den nächsten drei Jahren alter­native Programme für UFC-, Golf- und College-Foot­ball-Veran­stal­tungen starten. Neben der Über­tra­gung von Sport­ereig­nissen sieht Disney auch in Sport­wetten einen Wachs­tums­markt.

Ob Disney auch inter­national in den Sport­rechte-Markt einsteigen wird, ließ der Chef des Unter­neh­mens offen. Ausge­schlossen ist das nicht, nachdem auch Disney+ nach dem Start in den USA inter­national an den Start ging. Der Sport­rechte-Markt könnte demnach künftig noch härter umkämpft sein. Nach­teil für poten­zielle Zuschauer: Wer möglichst viele Über­tra­gungen sehen möchte, könnte noch mehr Abon­nements als bisher benö­tigen.

Es gibt aller­dings auch Konzerne, die zumin­dest vorüber­gehend einen Rück­zieher machen. Nachdem Amazon Prime Video zusammen mit DAZN als Nach­folger von Euro­sport die Fußball-Bundes­liga am Frei­tag­abend und Sonn­tag­mittag über­tragen hatte, ging die Fach­welt davon aus, dass sich das Unter­nehmen auch länger­fristig für die höchste deut­sche Fußball-Spiel­klasse inter­essiert. Tatsäch­lich hat Amazon sein Bundes­liga-Audio­strea­ming aufge­geben. Heute über­trägt Prime Video für deut­sche Zuschauer nur noch eine Top-Begeg­nung pro Spieltag aus der UEFA Cham­pions League.

Übri­gens: Das DAZN-Abon­nement ist trotz offi­zieller Preis­erhö­hung derzeit noch zum alten Preis erhält­lich.