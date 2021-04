Disney+ auf Sky Q ab heute verfügbar

Disney+ ab sofort auf Sky-Q-Geräten verfügbar

Bild: Disney Der Strea­ming-Dienst Disney+ hat erst kürz­lich in Deutsch­land einjäh­riges Jubi­läum gefeiert. Erst­mals an den Start gegangen ist Disney+ im November 2019 im Heimat­land USA. Mitt­ler­weile kann der Service mehr als 100 Millionen zahlende Abon­nenten zählen.

Der Strea­ming-Dienst kann über verschie­dene Platt­formen genutzt werden. Beispiele sind Apps, die aus den Stores von Apple und Google auf iOS- und Android-Geräten landen, über den Browser auf Desktop-Compu­tern oder über smarte Fernseh-Geräte mit Inter­net­ver­bin­dung.

Nun kommen auch Sky-Kunden in den Genuss der offi­ziellen Disney+-App. Diese wird ist heute für Sky-Q-Geräte verfügbar. In wenigen Wochen soll die Anwen­dung auch für den Sky Ticket TV Stick verfügbar sein.

App laden, ankli­cken, streamen

Bild: Disney So ist es gedacht. Am prak­tischsten lassen sich Strea­ming-Dienste - ganz gleich über welche Platt­form - nutzen, wenn offi­zielle Apps mit ange­passter Benut­zer­ober­fläche zur Verfü­gung stehen. Sky Q möchte mit der Inte­gra­tion der App für den Strea­ming-Dienst Disney+ seine Posi­tion als führende All-in-One-Platt­form stärken, wie es in der Pres­semit­tei­lung heißt.

Die Inhalte von Disney+ können von nun an mit der Fern­bedie­nung von Sky-Q-Geräten ange­steuert werden. Umwege sind damit nicht mehr nötig, beispiels­weise die sepa­rate Anbin­dung des TV-Geräts an das Internet und der damit verbun­dene Switch zur Fern­bedie­nung des Fern­sehers und seiner Benut­zer­ober­fläche.

