Disney+: Neue Abo-Modelle in den USA gestartet

Bald können Sie sich aussu­chen, ob Sie bei Disney+ mehr Geld bezahlen oder Werbung ansehen wollen. Premium und Basic sind in den Verei­nigten Staaten gestartet.

Der Strea­ming-Dienst Disney+ lässt das Jahr mit einer Preis­erhö­hung und der Einfüh­rung der werbe­basierten Vari­ante ausklingen. In Deutsch­land sind wir noch sicher vor dem Kosten­auf­schlag, es wurde aber bereits bestä­tigt, dass die neuen Maßnahmen inter­national greifen.

Nächstes Jahr gibt es folg­lich auch bei uns die Wahl zwischen höheren Monats­gebühren oder Werbe­schal­tungen. In den USA kostet Disney+ ab sofort in der nun Disney+ Premium getauften regu­lären Fassung 10,99 US-Dollar. Für das werbe­basierte Disney+ Basic werden 7,99 US-Dollar fällig.

Kein schönes Weih­nachts­geschenk: Disney+ wird teurer

Disney+ Basic und Premium wurden in den USA eingeführt

Bild: Disney Vergan­genen Monat feierte der Video­strea­ming-Dienst­leister des Maus­kon­zerns sein drei­jäh­riges Bestehen. Gegen die Platz­hir­sche wie Netflix kann sich der Service gut behaupten. Letzt­genannte Platt­form eifert Disney+ jetzt in puncto werbe­basiertem Abon­nement nach. Mussten Abon­nenten in den Verei­nigten Staaten bislang 7,99 US-Dollar pro Monat ohne Werbe­unter­bre­chungen bezahlen, gibt es für diese Summe nun Reklame. Pro Stunde vier Minuten Clips bringt das neue Disney+ Basic mit sich.

Das bisher genutzte Modell heißt nun Disney+ Premium und schlägt mit 10,99 US-Dollar monat­lich zu Buche. Ein Aufpreis von circa 37 Prozent. Bestands­kunden haben die Wahl, ob sie auf Disney+ Basic herab­gestuft werden und Werbung konsu­mieren oder ob sie zu Disney+ Premium wech­seln und die höhere Monats­gebühr akzep­tieren. Disney teilte bereits mit, die Ände­rungen welt­weit umzu­setzen. Wann wir in Deutsch­land das über­arbei­tete Produkt erhalten, ist noch nicht bekannt.

Disney+ Basic ist nicht dras­tisch abge­speckt

Allzu gelungen wirkt das Netflix mit Werbung aufgrund zahl­rei­cher fehlender Inhalte, die maxi­male HD-Auflö­sung und fehlende Komfort­funk­tionen wie das Herun­ter­laden von Filmen und Serien nicht. Bei Disney+ Basic gibt es größ­ten­teils Entwar­nung.

Der Katalog der werbe­basierten Vari­ante sei iden­tisch mit jenem des Premium-Produkts. Auf die bis zu 4K betra­gende Bild­qua­lität, IMAX Enhanced sowie die HDR-Stan­dards HDR10 und Dolby Vision müssen Nutzer eben­falls nicht verzichten. Ferner ist weiterhin die Verwen­dung auf bis zu vier Geräten möglich. Offline-Inhalte, Share Play und Group Watch gibt es hingegen nicht.

