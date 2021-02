"Star": Das neue Angebot von Disney+ im Test

"Helstrom" läuft als Star Original bei Disney+

Foto: Disney Disney+ ist ein sehr beliebter Strea­ming-Dienst, hatte jedoch bisher ein Manko: Nicht-jugend­freie Inhalte ab 16 Jahren suchte man im Katalog des Strea­mers verge­bens. Nicht ohne Grund, denn Disney hat sich selbst ein fami­lien­freund­liches Image verpasst.

Auf der anderen Seite ist das natür­lich ein großer Nach­teil im Wett­bewerb mit Amazon Prime Video und Netflix, schließ­lich haben die Konkur­renten auch Horror­scho­cker und Action­filme im Programm. Diesen Nach­teil hat der Mickey Mouse-Konzern nun ausge­bügelt und sein neues Erwach­senen­angebot "Star" auch in Deutsch­land gestartet.

Wir haben einen Blick in den Katalog geworfen und schätzen ein, ob sich die nun anfal­lenden zwei Euro Aufpreis im Monat für Disney+ wirk­lich lohnen, oder man zu einer Alter­native greifen sollte.

Bekannte Block­buster

Foto: Disney Zum Disney-Konzern gehören bekann­ter­maßen 20th Century Studios und ABC Signa­ture. Und genau das merkt man sofort beim ersten Durch­blät­tern des neuen Kata­logs, so finden sich dort eine Menge alte, wenn auch bekannte Block­buster. Beispiels­weise die gesamte "Stirb langsam"-Reihe mit Bruce Willis, die ABC-Drama­serie "Scandal" oder das Zombie-Epos "The Walking Dead".

Aller­dings findet man unter dem Star-Label nun auch weitere Serien und Filme von Marvel, welche bislang aufgrund ihrer Alters­beschrän­kung nicht bei Disney+ verfügbar waren. Promi­nen­testes Beispiel hierfür ist "Logan" mit Hugh Jackman. Offenbar hat Disney aller­dings noch nicht alle in Deutsch­land an Dritt­anbieter verge­benen Lizenzen zurück ins eigene Haus geholt. So läuft zwar die Brad-Falchuk-Serie "911" bei Star, wer jedoch das Spin-off "911 Lone Star" sehen will, braucht wiederum Joyn. Dort gibt es die Serie dann aller­dings nicht in der gesamten Staffel, sondern nur zeit­ver­setzt im Anschluss an die Free-TV-Ausstrah­lung.

Kaum Origi­nals

Das Herz­stück eines jeden Strea­ming-Dienstes sind die Origi­nals, also exklu­sive Eigen­pro­duk­tionen. Und in diesem Bereich sieht es trotz "Star" bei Disney+ zumin­dest aktuell noch sehr mau aus. Im Prinzip sind eigent­lich nur vier exklu­sive Star-Produk­tionen im Angebot zu finden. Die da wären: "Big Sky", "Solar Oppo­sites", "Helstrom" und "Love, Victor". Hier greift Disney auf Produk­tionen zurück, die bereits in den USA bei Hulu liefen.

In den kommenden Wochen und Monaten dürfte dieser Katalog aller­dings deut­lich anwachsen, und womög­lich ist in diesem Zusam­men­hang auch mit weiteren euro­päi­schen bzw. sogar deut­schen Seri­enpro­duk­tionen zu rechnen. Dennoch sind vier Serien zum Start ein ziem­lich schwa­ches Bild, insbe­son­dere da bei den genannten Produk­tionen nicht einmal voll­stän­dige Staf­feln vorhanden sind. Immerhin setzt Disney+ aber wie auch Netflix bei seinen eigenen Serien auf eine paral­lele Verfüg­bar­keit in verschie­denen Sprach­ver­sionen und verzichtet sogar auf Eigen­wer­bung.

Fazit: Noch ausbau­fähig

Zuge­geben, Disney+ macht mit den Star-Inhalten auch für Erwach­sene deut­lich mehr Spaß. Aller­dings ist aktuell eindeutig noch nicht ausrei­chend exklu­siver Inhalt verfügbar, sodass sich der zusätz­liche Aufpreis wirk­lich lohnen würde. Wer das Abo noch für 6,99 Euro nutzt, kann sicher­lich weiterhin an Bord bleiben.

Andern­falls würden wir empfehlen, in einem halben Jahr nochmal bei Disney+ vorbei­zuschauen. Spätes­tens dann müsste der Katalog auch bei Eigen­pro­duk­tionen noch­mals deut­lich besser aussehen. Viele der aktuell vorhan­denen Filme und Serien gibt es noch bei Amazon Prime Video und Netflix. Wer Kinder im Haus hat und bei Disney+ weiterhin nur das jugend­freie Angebot nutzen will, sollte übri­gens auf jeden Fall den Jugend­schutz akti­vieren. Andern­falls werden auch die FSK-16- und FSK-18-Inhalte von "Star" direkt auf der Start­seite ange­zeigt.

Eine Über­sicht zu den Neuerschei­nungen von Disney+ im Februar haben wir auf dieser Seite zusam­men­gestellt.