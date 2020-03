Disney+: Abo-Preise und Katalog für Filme & Serien offiziell

Der Count­down läuft: Noch in diesem Monat dürfen sich echte Disney-Fans auf ein riesiges Feuer­werk an Inhalten freuen. In einer Pres­semit­teilung hat der Micky-Maus-Konzern nun konkre­tisiert, welches Menü auf der Enter­tain­ment-Spei­sekarte von Disney+ steht.

Insge­samt gibt es 500 Filme, mehr als 350 Serien und 25 exklu­sive Disney+ Origi­nals. An Bord sind sogar alle 30 Staf­feln der Kult­serie "Die Simpsons" mit über 600 Folgen. Fans der Star Wars-Saga dürften eben­falls nicht zu kurz kommen: Zum Start sind die Episoden 1 bis 8 verfügbar, im Sommer folgt "Der Aufstieg Skywal­kers". Hinzu kommt die finale Staffel von "The Clone Wars" und natür­lich die mit Span­nung erwar­tete Eigen­produk­tion "The Manda­lorian".

Vom Anima­tions­studio Pixar kommen allein 20 Block­buster, darunter beispiels­weise "Oben" und "Findet Dorie". Selbst­verständ­lich werden viele Marvel-Hits und natür­lich Disney-Klas­siker wie "Cinde­rella" und "Das Dschun­gelbuch" mit dabei sein.



Preise stehen fest

Alle bereits vorab kolpor­tierten Preis­modelle wurden eben­falls von Disney bestä­tigt. Die monat­lich künd­bare Vari­ante des Strea­ming-Dienstes liegt bei 6,99 Euro, das Jahresabo kostet 69,99 Euro. Bis einschließ­lich 23. März gibt es noch einen Früh­bucher­rabatt von 10 Euro. Ob sich dieses Jahresabo aller­dings lohnt, sollte man genau abwägen. Schließ­lich könnte sich der Katalog im Laufe der Zeit sogar noch verschlech­tern, wenn Serien oder Filme aus dem Programm genommen werden. Dass Disney diesen Schritt offenbar geht, hat sich trotz Dementis bereits bestä­tigt.

Aller­dings wird das Angebot auf der anderen Seite vermut­lich noch weiter ausge­baut, auch Netflix und Amazon hatten zum Start ihrer eigenen SVoD-Services nur einen vergleichs­weise einge­schränkten Katalog, vor allem bei den beliebten Origi­nals tat sich erst später viel.

Tech­nische Verfüg­barkeit

In den vergan­genen Tagen gab es zum Thema Verfüg­barkeit viele Unklar­heiten. Insbe­sondere ging es dabei um die Frage, ob Disney+ auch als App auf den Amazon Fire-TV-Sticks ange­boten wird.

Hierzu heißt es in der Pres­semit­teilung: "Abon­nenten wird es zum Start möglich sein, das Disney+ Erlebnis auf nahezu allen bekannten Mobil­geräten und inter­netfä­higen TV-Geräten zu erleben, inklu­sive Spie­lekon­solen und Smart-TVs. Den Benut­zern wird höchste Qualität und ein werbe­freies Sehver­gnügen auf bis zu vier Endge­räten gleich­zeitig geboten, zeit­lich unbe­grenzte Down­loads der Inhalte, perso­nali­sierte Empfeh­lungen und die Möglich­keit, bis zu sieben perso­nali­sierte Profile anzu­legen. Darüber hinaus haben die Eltern die Möglich­keit, eigene Kinder-Profile zu erstellen, die einfach zu bedienen sind und kinder­gerechte Inhalte bieten."

Es bleibt span­nend

Wie sich der neue Wett­bewerber im Vergleich zu Netflix und Amazon schlägt, werden auch wir uns zum Start am 24. März genau anschauen. Dass der Hype um den Streamer aus Burbank aller­dings völlig unbe­gründet ist, glauben wir schon jetzt nicht. Allein die Star-Wars-Einge­produk­tion "The Manda­lorian" hat sowohl bei Kriti­kern als auch dem Publikum posi­tiven Eindruck hinter­lassen.

Zudem wird es bei kaum einem anderen SVoD-Service mehr Studio­inhalte zu einem güns­tigen, monat­lichen Fixpreis geben. Gleich­wohl sollte sich Disney auf seine Deutsch­land­premiere gut vorbe­reiten. Immerhin hakte es beim US-Start so gewaltig, dass der Dienst bereits am ersten Tag in die Knie ging. Und das möchte man ganz sicher beim zweiten Anlauf im wich­tigsten Markt Europas vermeiden. Neben Deutsch­land wird Disney+ ab 24. März auch in England, Irland, Frank­reich, Italien, Spanien, Öster­reich und der Schweiz starten. Weitere west­euro­päische Länder inklu­sive Belgien, Skan­dina­vien und Portugal folgen schließ­lich im Sommer.

Auf unserer Strea­ming-Über­sichts­seite finden Sie weitere Ratgeber, beispiels­weise zu den Strea­ming-Optionen der Netz­betreiber oder zu kosten­losen Strea­ming-Diensten.

