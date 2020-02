Disney+ im ersten Hands-On: So läuft der Dienst schon jetzt

Disney+ startet am 24. März in Deutsch­land und einigen weiteren euro­päischen Ländern. Bereits jetzt kann der neue Strea­ming­dienst abon­niert werden. Im Rahmen einer Aktion für Früh­bucher ist das Jahres-Abon­nement zum Preis von 59,99 Euro zu bekommen. Das bedeutet aber nun nicht, dass die sofor­tige Nutzung vorge­sehen ist. So heißt es in der Kauf­bestä­tigung, die man nach Abschluss des Abon­nements bekommt: "Du kannst ab 24. März streamen!"

In der Kauf­bestä­tigung, die man per E-Mail erhält, ist dann auch zu lesen, dass sich das Abon­nement jähr­lich verlän­gert, wenn es vom Kunden nicht gekün­digt wird. Da der Vertrag ab 24. März läuft, soll die erste Verlän­gerung am 24. März 2021 erfolgen - dann aller­dings zum Preis von 69,99 Euro, da der Früh­bucher-Rabatt nur für das erste Jahr greift. Darauf weist Disney+ auch ausdrück­lich hin.



Blick ins Hauptmenü von Disney+ Blick ins Hauptmenü von Disney+

Deut­scher Account funk­tioniert auch in den USA

Ein Leser, der sich zurzeit in den USA aufhält, konnte auch von dort aus das vergüns­tigte Einfüh­rungs-Abo für den deut­schen Markt abschließen. Das ist inso­fern bemer­kens­wert, als das bei einem anderen Leser von Südtirol (Italien) aus selbst unter Zuhil­fenahme eines VPN-Dienstes nicht geklappt hat. Der Leser in den USA konnte dann aller­dings auch das Abon­nement sofort nutzen, obwohl es offi­ziell erst am 24. März startet. Das Menü von Disney+ ist deutsch­spra­chig und auch viele Inhalte sind bereits in deut­scher Sprache abspiel- und down­loadbar.

Wie der Leser weiter ausführte, gehört auch "The Manda­lorian" zu den Serien, die bereits auf Deutsch genutzt werden können - und zwar alle acht Folgen, während Disney+ in Deutsch­land ab 24. März wöchent­lich eine neue Folge frei­schalten will. Wer in den kommenden Tagen oder Wochen in die USA reist und Disney+ bereits abon­niert hat, sollte den Strea­ming-Dienst schon jetzt nutzen können.



Filme und Serien in verschiedenen Rubriken Filme und Serien in verschiedenen Rubriken

Nur wenige VPN-Dienste funk­tionieren

Wir wollten wissen, ob ein VPN-Dienst - trotz der nega­tiven Erfah­rung in Südtirol - mögli­cher­weise weiter­hilft, um schon jetzt auch von Deutsch­land aus auf Disney+ zuzu­greifen. Die Antwort ist ein eindeu­tiges Jein. Ähnlich wie Netflix erkennt Disney+ die meisten VPN-Anbieter, sodass der Zugriff nicht funk­tioniert. Nicht einmal der Login ist dann möglich. Statt­dessen ist ein Hinweis zu sehen, dass der Zugriff auf das Disney+-Konto gerade nicht funk­tioniert.

Glück hatten wir mit einem VPN-Service, der speziell für die Nutzung von Strea­ming­diensten opti­miert. Dieser hat auch schon einen Server im Port­folio, der eine ameri­kani­sche IP-Adresse bereit­stellt und der für Disney+ opti­miert sein soll. In der Tat klappte auf diesem Weg der Login bei Disney+ sofort und das Haupt­menü des neuen Strea­mingser­vices war zu sehen.

