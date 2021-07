Aus für FOX Channel & Disney Junior in Deutschland

Disney trennt sich von den beiden linearen Pay-TV-Sendern FOX Channel und Disney Plus in Deutsch­land. Inhalte gibt es künftig exklusiv beim Strea­ming­dienst Disney+.

Der FOX Channel steht vor dem Aus in Deutschland

Foto: Fox Channel, Screenshot: Michael Fuhr Bereits im Mai wurde bekannt, dass der Disney-Konzern zugunsten seines Strea­ming­dienstes Disney+ zahl­reiche lineare TV-Sender schließen wird. Laut diverser Bran­chen­dienste ist nun klar, dass auch der deut­sche Markt davon betroffen sein wird.

Fox-Serien laufen bei Disney+ weiter

Der FOX Channel steht vor dem Aus in Deutschland

Foto: Fox Channel, Screenshot: Michael Fuhr Wie Chip.de und Focus Online über­ein­stim­mend berichten, werde der FOX Channel – unter anderem Heimat der Deutsch­land­pre­mieren von „The Walking Dead“ – zum 30. September einge­stellt. In Deutsch­land kann der Sender derzeit noch über die Bouquets der Kabel­netz­betreiber Voda­fone Kabel Deutsch­land, PŸUR und Unity­media empfangen werden. Zudem wird er von Sky über Kabel und Satellit verbreitet. Das Angebot von Dritt­sen­dern wird bei dem Pay-TV-Sender also weiter ausge­dünnt.

Neue Folgen und Staf­feln von Serien, die bislang im FOX Channel ihre Deutsch­land­pre­miere feierten, soll es exklusiv bei Disney+ geben. Neben "The Walking Dead" gehört bislang zum Beispiel auch die Erst­aus­strah­lung von Serien wie "The Rookie", "American Horror Story" und "The Good Fight" zu den High­lights des FOX Channel, der 2008 in Deutsch­land an den Start ging. Mittel­fristig soll die Marke FOX voll­ständig aus dem Disney-Konzern entfernt werden.

Aus auch für Disney Junior

Wie eine Sender­spre­cherin gegen­über dem Bran­chen­dienst DWDL.de bestä­tigte, wird zum 30. September parallel auch der Betrieb des Kanals Disney Junior einge­stellt. Nach dem Aus von Disney Cine­magic und Disney XD im Jahr 2019 verschwindet somit auch der letzte Pay-TV-Kanal aus dem Hause Disney vom deut­schen Markt. Disney Junior wurde zuletzt noch bei Magenta TV (Telekom) und Voda­fone ausge­strahlt, die Verbrei­tung bei Sky endete bereits Ende März 2020.

Mit "Bild" geht ein neuer Free-TV-Sender am 22. August im TV und per Strea­ming auf Sendung.