Disney+ in Deutschland: Streamingdienst feiert Jubiläum

Disney+ ist vor einem Jahr in Deutschland gestartet. Das Streaming-Geschäft boomt

Bild: Disney Mehr als 1100 Filme und 280 Serien mit rund 13 000 Episoden - das ist die Bilanz von einem Jahr Disney+ in Deutsch­land. Der Strea­min­gan­bieter feiert an diesem Mitt­woch (24.3.) sein erstes Jubi­läum. Eine entschei­dende Marke hatte Disney+ inter­national bereits vor wenigen Wochen knacken können: Der Strea­ming­ser­vice, der zum US-Unter­hal­tungs­kon­zern Walt Disney gehört, hat welt­weit bereits mehr als 100 Millionen zahlende Abon­nenten.

Seit November 2019 am Start, Ausbau folgt

Bild: Disney Der Online-Video­dienst war im November 2019 in den USA an den Start gegangen. In Deutsch­land ging es einige Monate später los. Seitdem wuchs das Angebot auf sechs Unter­kanäle: Nach den Schwer­punkten Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geogra­phic kam zuletzt der Programm­bereich Star dazu. Dort laufen unter anderem Filme und Serien, die sich an ein erwach­senes Publikum richten.

Für die kommenden Monate kündigte Disney+ bereits einige Neuheiten an. So wird das Marvel-Universum ab Juni um die Serie "Loki" mit dem gleich­namigen Schurken ergänzt, während mit "Star Wars: The Bad Batch" eine Anima­tions­serie folgt - die ist für den "Star Wars Day" am den 4. Mai ange­kün­digt. Im Sommer soll außerdem "Mons­ters At Work" folgen, wo unter anderem Mike und Sulley aus dem Pixar-Kinohit "Die Monster AG" wieder­zusehen sind.

Mit dem "Premier Access" lässt sich Disney die Block­buster vergolden. Was es damit auf sich hat, lesen Sie in einem weiteren Bericht.