disco­very+ ist als neuer Strea­ming­dienst in Deutsch­land gestartet. Sky-Kunden können das Angebot sogar ein Jahr lang kostenlos nutzen. Wir haben Anmel­dung und Nutzung getestet.

Wie ange­kün­digt ist der Strea­ming­dienst disco­very+ heute in Deutsch­land gestartet. Auf der Webseite des neuen Netflix-Konkur­renten war noch bis in der Nacht zum Dienstag der Hinweis auf den Start im "Sommer" zu lesen. Morgens wurde das Portal dann frei­geschaltet. Vor der Nutzung muss sich der Inter­essent zunächst regis­trieren. Dazu ist es erfor­der­lich, Zahlungs­daten anzu­geben, auch wenn Kunden disco­very+ für eine Woche kostenlos testen können. Erst danach wird das Abon­nement berechnet, sofern es vom Nutzer nicht gekün­digt wird.

Zur Auswahl stehen vier Abo-Vari­anten zu Monats­preisen ab 3,99 Euro. Kunden können zwischen einem güns­tigeren, werbe­unter­stützten Modell und einer werbe­freien Vari­ante entscheiden (wobei lineare TV-Programme, die bei disco­very+ zu sehen sind, dennoch Werbung enthalten können). Zudem können Inter­essenten zwischen der monat­lichen und jähr­lichen Zahlung entscheiden. Startmenü von discovery+ auf dem iPad

Screenshot: teltarif.de Für 3,99 Euro pro Monat ist das werbe­unter­stützte Angebot zu bekommen. Kunden, die den Tarif gleich für ein ganzes Jahr abschließen, zahlen 39,99 Euro. Die werbe­freie Version von disco­very+ schlägt bei monat­licher Zahlung mit jeweils 5,99 Euro zu Buche. Wer sich für zwölf Monate bindet, bekommt das Abon­nement für 59,99 Euro.

Sky Q: disco­very+ ein Jahr lang kostenlos

Wie im Vorfeld ange­kün­digt, haben Sky-Q-Kunden die Möglich­keit, disco­very+ ein Jahr lang kostenlos zu nutzen. Dazu kann auf der Webseite von Sky ein Gutschein ange­for­dert werden. Dieser lässt sich im Rahmen der Anmel­dung bei disco­very+ einlösen. Wer die Regis­trie­rung am Computer vornimmt, wird von der Sky-Webseite auto­matisch zu disco­very+ weiter­geleitet, wo der Gutschein-Code direkt erscheint. Dieser wird aber auch per E-Mail verschickt, sodass die Anmel­dung bei disco­very+ auf einen späteren Zeit­punkt verschoben werden kann. App im AppStore für das Apple TV

Foto: teltarif.de Der Sky-Gutschein kann inner­halb von drei Monaten einge­löst werden. So haben Inter­essenten prin­zipiell die Möglich­keit, zunächst die Gratis-Woche bei disco­very+ mitzu­nehmen, die es nur für Neukunden gibt. Danach lässt sich der Gutschein von Sky nutzen, um die kosten­lose Nutzungs­zeit um zwölf Monate zu verlän­gern.

Sky-Kunden bekommen über den Gutschein leider nur das werbe­unter­stützte Abon­nement. Dieses läuft nach Ablauf des ersten Jahres für 3,99 Euro pro Monat weiter, sofern es vom Kunden nicht gekün­digt wird. Schade, dass es nicht möglich ist, über Sky zumin­dest an ein vergüns­tigtes, werbe­freies Abon­nement zu kommen. Zwar ist es jeder­zeit möglich, das Preis­modell zu ändern. Dann würde der Kunde aber sofort den Rabatt verlieren und ledig­lich die sieben Gratis-Tage für Neukunden erhalten.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, welche Inhalte disco­very+ derzeit für deut­sche Kunden bereit­hält.

nächste Seite: Test auf mehreren Geräten