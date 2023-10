Streaming: Discovery+ wird teurer

Der US-Konzern Warner Bros. Disco­very erhöht erst­mals und mit sofor­tiger Wirkung die Abo-Gebühr seines 2021 gestar­teten Strea­ming­dienstes disco­very+.

USA und Kanada: 30 Prozent Aufschlag

Zunächst betrifft die Preis­erhö­hung nur die USA und Kanada, hier klet­terte die Abo-Gebühr um fast 30 Prozent. Seit dem 3. Oktober berechnet Warner Bros. Disco­very für das werbe­freie Monats­abon­nement in den USA von 8,99 US-Dollar (bisher 6,99 Dollar). In Kanada werden nun 8,99 kana­dische Dollar (CAD) berechnet (bisher 6,99 CAD). Der Konzern begründet die Preis­erhö­hung damit, dass man weiterhin "unschlag­bare Geschichten über Essen, Zuhause, Bezie­hungen, True-Crime und das Para­nor­male bieten" möchte, heißt es in einem Beitrag des Online-Portals "Quoten­meter".

discovery+ wurde in den USA und Kanada teurer

Screenshot: teltarif.de Wer in den USA und Kanada das werbe­finan­zierte Disco­very-Abo wählt, zahlt weiterhin 4,99 US-Dollar, bezie­hungs­weise 4,99 kana­dische Dollar.

Preis­erhö­hungen auch in Deutsch­land?

Unklar ist, ob Warner Bros. Disco­very auch in Europa, also auch in Deutsch­land, nach­zieht und die Abo-Gebühren erhöhen wird. Aktuell zahlen Kunden hier­zulande 5,99 Euro monat­lich für das werbe­freie und 3,99 Euro für das werbe­gestützte Abo. Im Jahresabo kostet der Dienst 39,99 Euro (mit Werbung) bezie­hungs­weise 59,99 Euro (ohne Werbung).

Sky Q-Kunden erhalten disco­very+ im Rahmen eines Deals ein Jahr lang ohne Zusatz­kosten. Sky-Kunden erhalten hierbei einen Gutschein, mit dem Sie den kosten­losen Zugang zum disco­very+ Enter­tain­ment & Sport (Ad-Lite)-Pass für ein Jahr (in Deutsch­land und Öster­reich) einlösen können. Sie können diesen Gutschein über die disco­very+-App auf der SkyQ-Set-Top-Box oder direkt auf der disco­very+-Website einlösen. disco­very+ war im Juni 2022 in Deutsch­land gestartet.

Anfang 2022 sind die Strea­ming-Dienste HBO Max (nun: Max) und disco­very+ auf einer gemein­samen Platt­form verschmolzen. Entgegen ursprüng­licher Pläne wurde disco­very+ als eigen­stän­diger Strea­ming-Dienst weiter­geführt.