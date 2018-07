Discounter- und Supermarkt-Apps im Spar-Check

Wir haben uns gefragt: Warum sollten Kunden eine zusätzliche App ihres bevorzugten Lebens­mittel­händlers herunterladen, was leisten diese Apps, und bieten sie zusätzliches Spar-Potenzial?

Mittlerweile ist ja alles und jeder mit einer App in den Stores vertreten, ein bloßer Online-Auftritt in Form einer Desktop-Version reicht scheinbar nicht mehr aus, um sich zu profilieren. Ist die App eine Ergänzung zum Online-Angebot mit neuen, erweiterten Funktionen, mag das noch Sinn und Zweck haben.

Bei einer Branche fragt man sich allerdings immer wieder: Warum soll ich mir eine zusätzliche App auf mein Smartphone laden, den Speicher mit noch einer App belasten? Die Rede ist von Supermarkt- und Discounter-Apps. Nicht wenige Smartphone-Nutzer haben bislang noch keinen Zugang zu Apps gefunden, in denen nur das physische Supermarkt-Prospekt gespiegelt wird. Wir haben uns gefragt, ist das wirklich so oder verstecken sich interessante Zusatz-Features und andere Spar-Angebote in den Apps, die Nutzer sonst nicht bekommen?

Neben Discounter- und Supermarkt-Apps haben wir auch Apps unter die Lupe genommen, die Inhalte von Supermärkten, Discountern und Co. bündeln. Das ist komfortabel, weil Smartphone-Nutzer so nicht für jeden Händler eine eigene Anwendung aufs Handy laden müssen.

Wir haben uns im Test auf die Apps beschränkt, die aufgrund von zusätzlichen Möglichkeiten einen Mehrwert bieten.

