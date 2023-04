Ab 27 Euro: 10 WLAN-Internetradios vom Discounter

In den Online-Shops der Discounter gibt es auch Elek­tronik zu kaufen, unter anderem WLAN-Inter­net­radios, oft in Kombi­nation mit terres­tri­schem Radio­emp­fang. Wir haben uns zehn Modelle bei Aldi, Lidl und Co. heraus­gesucht und machen den Vergleich: Lohnt sich der Kauf?

Discounter sind heute Allround-Sorti­menter. Was es nicht direkt im Laden zu kaufen gibt, das gibt es - parallel oder ausschließ­lich - in den Online-Shops von Lidl, Aldi und Co. Dazu gehören auch WLAN-Inter­net­radios, teils in Kombi mit terres­tri­schem DAB+-Radio. Wir haben für Sie zehn solcher Modelle heraus­gesucht. Was leisten sie, wie schneiden sie im Vergleich mit anderen Shops ab - sofern es sich nicht um Exklusiv-Ange­bote handelt - und lohnt sich der Preis.

