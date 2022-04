Aldi, Lidl & Co.: Lohnen sich Smart-TVs vom Discounter?

Der legen­däre Aldi-Computer brachte erst­mals Unter­hal­tungs­elek­tro­nik­artikel in den Discounter. Heute gibt es bei Lidl, Netto und Co. sogar Fern­seher zu kaufen. Was bieten diese Modelle, wie groß ist das Angebot und worauf sollten Kunden achten?

Neben abge­packter Wurst, ein paar Äpfeln und einer Packung Toilet­ten­papier noch gleich ein 65-Zoll-Fern­seh­gerät in den Einkaufs­wagen gelegt? Was vor wenigen Jahren noch Utopie war, ist heute Realität. Mehr­mals im Jahr haben die führenden Discounter wie Aldi, Lidl und Co. Smart-TVs in den Wochen­ange­boten. Online sind die Geräte sogar dauer­haft zu erwerben.

Wir sind der Frage nach­gegangen, was die Fern­seher beim Discounter leisten können, ob sich der Kauf lohnt oder ob der Kunde nicht doch lieber zu einem Elek­tronik­händler gehen sollte, wenn er sich für ein neues Smart-TV inter­essiert.

Diese Fern­seher gibt es bei den Discoun­tern

Fernseher von Medion bei Aldi

Foto: Medion Das Angebot an Smart-TV-Geräten ist je nach Discounter unter­schied­lich. Bei Aldi (Nord und Süd) gibt es nur wenige Modelle, zumeist von der Haus­marke Medion. Zum Zeit­punkt unserer Recherche gab es immerhin ein Ultra-HD-Smart-TV (das Medion X17575) mit großer 75-Zoll-Diago­nale zum Preis von 749 Euro und das UHD-Smart-TV Medion X16566 mit 65 Zoll für 549 Euro im Online­shop. Der Akti­ons­zeit­punkt läuft aber nur noch bis 24. April beim 75-Zoll-Gerät (bezie­hungs­weise 1. Mai beim 65-Zoll-TV), mögli­cher­weise ist das Gerät inzwi­schen auch schon ausver­kauft. Weitere TV-Geräte waren zum Zeit­punkt unserer Recherche nicht lieferbar.

Weit umfang­rei­cher ist das Angebot beim Konkur­renten Lidl. Dieser bot bei unserer Suche immerhin 44 TV-Geräte im Online­shop an, viele mit unter­schied­lichen Bild­schirm­dia­gonalen. Das Angebot reicht vom kleinen TV mit 24 Zoll für 150 Euro bis zum großen 70 Zoll-Gerät für knapp über 810 Euro. Darunter befinden sich auch Geräte namhafter Hersteller wie Samsung, Toshiba oder JVC.

Teil­weise auch hoch­prei­sige OLED-Modelle

Ein ähnlich umfang­rei­ches Angebot an TV-Geräten gibt es im Online­shop von Netto - sowohl von weniger bekannten Marken (DYON, NABO) als auch namhaften Herstel­lern wie Philips, Samsung oder Sony. Anders als bei Lidl und Aldi erhalten Kunden hier sogar hoch­prei­sige OLED-, bezie­hungs­weise QLED-Fern­seher mit Preisen zum Teil über 2000 Euro. Den Vogel schießt ein QLED-TV von Samsung für über 4000 Euro ab.

Umfang­reich ist auch das Angebot im Online­shop von Norma. Der Kunde bekommt zahl­reiche Geräte in unter­schied­lichen Größen (bis 65 Zoll) sowohl von weniger bekannten als auch namhaften Herstel­lern. Hoch­prei­sige OLED/QLED-Fern­seher sind hierbei jedoch nicht im Angebot.

Keine Fern­seher gab es zu unserem Recherche-Zeit­punkt bei Rewe. Der eben­falls zum Konzern gehö­rende Discounter Penny hat seinen Online-Vertrieb sogar komplett einge­stellt. Hochpreisiger Samsung-QLED bei Netto

Bild: Netto, Screenshot: teltarif.de

Online-Shops haben die größere Auswahl

Anders als bei großen Super­markt­ketten wie Kauf­land, Markt­kauf oder der sich auf dem Rückzug befin­denden Kette real sind Fern­seher, die direkt in den Märkten zu erwerben sind, eher selten. Aldi hatte zuletzt im Februar eine Aktion mit dem oben erwähnten 65-Zoll-Modell von Medion, bei Lidl gab es vor kurzem ein 60-Zoll-TV von Grundig in den Läden, und auch bei Norma gab es bereits Fern­seh­geräte direkt in den Filialen. Häufig werden dabei aber aus Platz­gründen nur wenige Modelle direkt im Markt ange­boten und sie sind schnell vergriffen.

Wer sich also für Fern­seh­geräte direkt bei den Discoun­tern inter­essiert, sollte zunächst die Online-Shops ansteuern. Einige Shops bieten auch einen kosten­losen Liefer­ser­vice direkt zu den Filialen an. Kunden können auf diesem Weg die Versand­kosten sparen und das Gerät beim nächsten Einkauf mitnehmen.

Auf der nächsten Seite geht es um das Thema Preis­ver­gleich. Am Ende des Arti­kels lesen Sie ein Fazit.