DIN 18022: Trenching & Co. soll zur Norm werden

Mit Span­nung wurde der Entwurf der Norm 18022 des Deut­schen Insti­tuts für Normung (DIN) erwartet: Es geht um Tren­ching-, Fräs- und Pflug­ver­fahren im Glas­faser­ausbau. Der Bran­chen­ver­band Breit­band­kom­muni­kation (BREKO) sieht die Veröf­fent­lichung des Norm-Entwurfs als wich­tigen Schritt für einen deut­lich stär­keren Einsatz moderner Verle­geme­thoden.

Zentraler Baustein für schnel­leren Glas­faser­ausbau

Beim Trenching wird ein schmaler Graben mit dem Leerrohr bestückt und verschlossen. Das geht schneller und spart Kosten.

Foto: Picture Alliance/dpa/dpa-Zentralbild "Tren­ching-, Fräs- und Pflug­ver­fahren" seien ein "zentraler Baustein für einen schnellen und effi­zienten Glas­faser­ausbau", womit sich die Ausbau­ziele der Bundes­regie­rung errei­chen ließen. Beim Tren­ching wird ein schmaler Graben gefräst oder in geringer Tiefe ausge­hoben, worin das Leer­rohr hinein­gelegt und danach der Graben sofort wieder verschlossen wird. Die Vorteile: Der Ausbau geht wesent­lich schneller, die Wege und Straßen brau­chen viel kürzer gesperrt zu werden.

Die Argu­mente der Beden­ken­träger

Die mögli­chen Nach­teile: Wenn Glas­faser so "hoch" liegen, besteht das Risiko, dass bei späteren Bauar­beiten für Gas, Wasser, Abwasser oder Strom die Glas­faser-Trasse getroffen wird. Skep­tiker befürchten außerdem, dass die geöff­nete Wege oder Stra­ßen­ober­flä­chen im Winter schneller "auffrieren" könnten.

Tren­ching hat sich bewährt

In anderen euro­päi­schen Ländern haben sich Tren­ching-, Fräs- und Pflug­ver­fahren seit vielen Jahren bewährt, betont der BREKO, der auf die norwe­gische Stadt Oslo verweist. Dort wurde die "gesamte Stadt durch­gefräst" und über Frost­schäden (in Norwegen ist es durchweg kälter als hier­zulande) wurde nichts bekannt. Der BREKO sieht ein posi­tives Signal für alle Unter­nehmen, die in den Glas­faser­ausbau inves­tieren, diese Verle­geme­thoden als Stan­dard­bau­weise anzu­erkennen.

Kommen­tie­rung möglich - Finale Version 2023

Der Norm­ent­wurf ist nun zur Kommen­tie­rung frei­gegeben. Die finale Fassung soll im Früh­jahr 2023 kommen. Dann können sich Tief­bau­unter­nehmen und Bauämter bei Geneh­migung und Einsatz moderner Verle­geme­thoden danach richten. Ob die DIN 18022 in Zukunft tatsäch­lich zur Beschleu­nigung des Glas­faser­aus­baus beiträgt, hängt neben den konkreten Inhalten der Norm maßgeb­lich von den Kommunen ab, die den neuen Stan­dard so bald wie möglich in ihren Geneh­migungs­ver­fahren berück­sich­tigen und bestehende Vorbe­halte gegen­über modernen Verle­geme­thoden abbauen müssen.

Ende der Blocka­dehal­tung erwartet

Die Branche erwartet, dass Teile der Bauin­dus­trie ihre bestehende Blocka­dehal­tung gegen­über diesen Verle­geme­thoden endlich aufgeben - tiefe Löcher ausheben ist für Baufirmen sicher lukra­tiver, als schnelle Gräben. Der BREKO werde während der laufenden Einspruchs­frist gemeinsam mit seinen Mitglieds­unter­nehmen zu prüfen, ob der vorlie­gende DIN-Entwurf für die Praxis taugt oder ob Korrek­turen notwendig sind.

Merk­blatt der Forschungs­gesell­schaft sorgt für Verwir­rung

Ein parallel veröf­fent­lichtes "Merk­blatt für die Anwen­dung von Tren­ching-, Fräs- und Pflug­ver­fahren" der Forschungs­gesell­schaft Straßen und Verkehrs­wesen (FGSV) hat der Branche ziem­lich aufge­stoßen, da das Papier im "Anhang A" die Vorbe­halte gegen Tren­ching & Co. schüre und in deut­lichem Wider­spruch zum DIN-Entwurf stehe. "Dieses einseitig inter­essen­gelei­tete Merk­blatt darf nicht zum Brems­klotz für den weiteren Glas­faser­ausbau werden, indem es zu Verun­siche­rung in den Tief­bau­ämtern führt. Wir erwarten deshalb von den Bundes­län­dern, dass sie klare Anwei­sungen zur Anwen­dung der DIN und gegen das FGSV-Merk­blatt formu­lieren“, betont Sven Knapp vom BREKO-Verband deut­lich.

Gestern fand die Jahres­tagung des BREKO in Berlin statt.