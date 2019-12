Erstes autonomes DAB+-Radio mit Kurbel und Solar

Mit dem MMR-88 DAB präsen­tiert der Hersteller Sangean das erste Digi­talradio für Notfall-Situa­tion oder für den Outdoor-Einsatz. Das Modell arbeitet völlig autonom ohne Strom­anschluss, Akku oder Batte­rien. Dank inte­griertem Dynamo sowie Solar­zellen kann es unab­hängig von der Strom­versor­gung aufge­laden werden. So lassen sich wich­tige Infos per DAB+ oder UKW empfangen - etwa bei Strom­ausfall, wenn keine Batte­rien greifbar sind.

Drei Wege der Strom­versor­gung

Das Sangean MMR-88 DAB Das wieder­auflad­bare Notfall-Radio lässt sich auf drei Wegen mit Strom versorgen: Per Hand­kurbel über den inte­grierten Dynamo, mit Solar­zellen, oder bei Verfüg­barkeit passender Strom­quellen auch mit dem inte­grierten Micro-USB Anschluss zur Spei­sung der inte­grierten, wieder­auflad­baren Lithium-Akkus (850 mA) mit Anzeige des Lade­zustandes. 20 Spei­cher­plätze (je 10 für UKW und DAB/DAB+) bieten zu Hause und unter­wegs schnellen Zugang zu den wich­tigen Radio­stationen, der Sender­such­lauf erfolgt manuell oder auto­matisch.

Eine inte­grierte LED-Lampe hilft mit wähl­baren Funk­tionen (stark, schwach, Blink­licht, SOS-Code) in Krisen­situa­tionen. Das robuste Gehäuse schützt zuver­lässig beim Außen­einsatz, die Bedien­felder sind laut Sangean leicht zu steuern und liegen bestens geschützt in das Gehäuse einge­lassen. Dank der Farb­gebung im Signalton lässt sich das Digi­talradio auch im unweg­samen Gelände leicht wieder­finden.

Inklu­sive Beleuch­tung und Uhr

Mit seinen kompakten Maßen kann das MMR-88 DAB optimal im Ruck­sack oder Einsatz­gepäck verstaut werden, ohne jedoch Kompro­misse bei Klang oder Ausstat­tung zu machen: So verfügt das Survival-Digi­talradio über ein gut lesbares, beleuch­tetes LCD-Display mit inte­grierter Uhr. Ein Stereo-Anschluss für Kopf­hörer sorgt für indi­vidu­ellen Musik­genuss. Der Micro-USB Ausgang ermög­licht die Aufla­dung von Smart­phone oder MP3-Player. Eine prak­tische Hand­schlaufe sowie ein USB A-zu-Micro-USB Kabel komplet­tieren die Ausstat­tung.

"Das MMR-88 DAB ist ein uner­läss­licher Helfer für Outdoor-Fans und Menschen, die oft in Notfall­situa­tionen unter­wegs sind und neben einem auto­nomen Zugang zu Radio auch nicht auf Tools wie Warn­blink­licht und Lade­funk­tion verzichten können. Solar­zelle und Hand­kurbel sind clevere und bewährte Lösungen, um den Nutzer unab­hängig vom Strom­netz zu machen", erklärt Maurice Wijn­ands, Produkt Manager bei Sangean. "Kompakt in den Abmes­sungen und mit ca. 370 Gramm ein Leicht­gewicht stört das MMR-88 DAB nicht beim Trans­port. Gleich­wohl hat es alles an Bord, was im Survival-Fall wichtig werden kann."

Das MMR-88 DAB ist erhält­lich im gut sortierten Fach­handel sowie im Sangean-Online­shop zum Preis von knapp unter 130 Euro.

