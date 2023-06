Schnäppchen-Check: Drei Digitalradios bei expert

Drei Internet- und Digi­tal­radios gibt es in dieser Woche im Angebot bei den Elek­tronik­märkten von expert. Sind es tatsäch­lich Schnäpp­chen?

In dieser Woche hat die Elek­tronik­kette expert drei Digi­tal­radios im Angebot. Machen Käufer tatsäch­lich ein Schnäpp­chen? Wir haben die Ange­bote genauer unter die Lupe genommen.

Inter­net­radio von Tele­star für 44 Euro

Im Angebot ist etwa das Tele­star DIRA M 5i, eine Kombi aus Inter­net­radio und USB-Musik­player (für MP3, WMA, AAC oder WAV). Das Radio bietet ferner eine Blue­tooth-Funk­tion. Extras sind die Möglich­keit zur Aufzeich­nung von Inter­net­radio-Streams, eine Wecker- und Sleep­timer-Funk­tion mit unter­schied­lichen Modi, sowie vier Preset­tasten für die Lieb­lings­sender am Gerät.

Telestar DIRA M 5i

Foto: Telestar expert verkauft das Modell für 44 Euro, damit ist es bei unserer Recherche der güns­tigste Preis, aller­dings nur ein wenig güns­tiger als beispiels­weise bei Amazon (45 Euro). Wer das Modell online bei expert erwerben möchte, macht kein Schnäpp­chen, da noch 6,99 Euro Versand­kosten hinzu­kommen, während Amazon das Modell versand­kos­ten­frei anbietet.

Kombi Blue­tooth-Speaker/DAB+-Radio von JBL

JBL Tuner XL

Foto: JBL Als weiteres Modell bietet expert in dieser Woche in seinem Angebot den Tuner XL von JBL, ein Kombi-Gerät aus Blue­tooth-Laut­spre­cher und Digi­tal­radio (Empfang über DAB+ und UKW). Der inte­grierte Lithium-Ionen-Akku macht auch längere Ausflüge in die Welt der Musik möglich - bis zu 15 Stunden lassen sich etwa Inhalte vom Smart­phone streamen. Die Nenn­belast­bar­keit (RMS) beträgt 10 Watt.

Auch hier schlägt expert die Konkur­renz mit einem Verkaufs­preis von 129 Euro nur knapp und auch nur, wenn man das Modell in den Filialen kauft. Amazon verkauft es für knapp über 131 Euro und schlägt expert erneut beim Online-Erwerb, da keine Versand­kosten anfallen.

Kompak­tan­lage von Yamaha

Yamaha MCR-B370D

Foto: Yamaha Das dritte Modell im Angebot ist die Kompak­tan­lage MCR-B370D von Yamaha. Das Modell besitzt einen Tuner für DAB+ und UKW, liefert Blue­tooth-Strea­ming sowie Musik­wie­der­gabe über USB. Ferner ist ein CD-Player an Bord. Die beiden mitge­lie­ferten Boxen bieten eine Leis­tung von 2 mal 20 Watt (RMS).

expert schlägt bei diesem Modell die Konkur­renz online, mit einem Verkaufs­preis von 329 Euro inklu­sive Versand ist es das güns­tigste Angebot. In den Läden kostet das Modell jedoch 20 Euro mehr und ist damit im Vergleich zu vielen Online-Shops kein Schnäpp­chen.

