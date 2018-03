Digitalradio mit DAB+ und Bluetooth bei Aldi Süd

Mit dem Terris Nostalgie Radio bietet Aldi Süd einmal wieder ein Digitalradio mit DAB+ in seinen Filialen an. Extras sind diesmal Bluetooth-Konnektivität sowie ein AUX-in-Eingang.

Das Terris Nostalgie Radio mit DAB+ Ab kommendem Montag, 26. März, bietet der Discounter Aldi Süd wieder ein Digitalradio mit DAB+ in seinen Filialen an, diesmal im Rahmen seiner Sonderaktion "Stilvoll eingerichtet – Möbel & mehr".

Extras: Bluetooth und AUX-in

Das "Terris Nostalgie Radio" im Retro-Look liefert Radioempfang über UKW (mit RDS), DAB und DAB+. Für den Radio-Empfang sorgt eine herausziehbare Teleskopantenne. Im Vergleich zum 10 Euro günstigeren Vorjahresmodell als Extra ist diesmal Musikstreaming über die nicht mehr ganz aktuelle Bluetooth-Version 2.1 an Bord, außerdem bietet das Terris-Radio einen AUX-in-Anschluss für externe Audiogeräte wie Smartphone oder MP3-Player.

Der Lautsprecher ist laut Aldi-Angaben mit einem Bassreflex-System ausgestattet, die Ausgangsleistung des Geräts beträgt 5 Watt (RMS). Weitere Extra sind ein Kopfhörerausgang (Mini-Klinke) sowie eine Weckfunktion. Mit einer Größe von 22,8 mal 13,6 mal 15,3 cm eignet sich das Radio vor allem für kleinere Räume wie Arbeitszimmer, Bad oder Küche. Für einen Einsatz in Wohnzimmern ist das Mono-Radio zu klein und leistungsschwach.

Das Radio gibt es in den beiden Farben Grau-Weiß und Walnuss-Weiß. Informationen zum Betriebszustand werden über das LCD-Display dargestellt. Beim Stromverbrauch liegt laut Hersteller-Angaben ein maximaler Verbrauch von 17 Watt im Betrieb und unter 0,5 Watt im Standby vor. Obendrauf gibt es drei Jahre an Garantie vom Hersteller. Das Gerät gibt es ab Montag für 39,99 Euro in den Aldi-Süd-Filialen.

Gutes, preisgünstiges Alltags-Radio

Unser Eindruck: Das Terris Nostalgie Radio kann man dank seiner Funktionen durchaus als Schnäppchen bezeichnen, allerdings sollten die Erwartungen an das Gerät auch nicht überschätzt werden. Es ist ein ideales Gerät für den Alltag - am Arbeitsplatz, in Küche, Schlafzimmer oder Bad. Großer Vorteil ist in jedem Fall die Bluetooth-Konnektivität, mit der auch Musik vom Smartphone gestreamt werden kann.