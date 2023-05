Ausbaupläne: Das ist der Stand von DAB+ in Deutschland

Der Hörfunk­stan­dard DAB+ ist weiter im Aufwind. Zahlen aus dem HEMIX (Home Elec­tro­nics Market Index) belegen für 2022 rund 1,9 Millionen verkaufte statio­näre DAB+-Radios. DAB+ gehört auch zu den eindeu­tigen Gewin­nern der letzten Radio-Reich­wei­ten­studie "ma 2023 Audio I". Die Verbrei­tung über DAB+ gewinnt weiter an Bedeu­tung, während Online-Audio leicht verliert. DAB+ wird im soge­nannten Weitesten Hörer­kreis (WHK) von 28,5 Prozent der Bevöl­kerung (ma 2022 Audio II: 27 Prozent) gehört und insbe­son­dere in der Ziel­gruppe der 30- bis 59-Jährigen über­pro­por­tional genutzt (WHK: 32 Prozent – ma 2022 Audio II: 30,1 Prozent).

Hörer profi­tieren von der konti­nuier­lich wach­senden DAB+-Programm­viel­falt: Über 300 Radio­pro­gramme sind regional unter­schied­lich über DAB+ verfügbar; gut 100 davon werden ausschließ­lich digital ausge­strahlt. Der Verein Digi­tal­radio Deutsch­land e.V. hat jetzt den Stand des terres­tri­schen Digi­tal­radios DAB+ in den Bundes­län­dern sowie Ausbau­pläne zusam­men­gefasst.

Natio­nales Programm­angebot

Seit über zwei Jahren ist die zweite natio­nale, von Privat­radios betrie­bene, Programm­platt­form auf Sendung. In der ersten Ausbau­stufe werden aktuell rund 67 Millionen Menschen in Deutsch­land erreicht. Das entspricht einer Abde­ckung von 83 Prozent. In manchen Ballungs­räumen ist die Anzahl der verfüg­baren DAB+-Programme auf über 80 gestiegen. Bekannte Programm­marken wie RTL Radio, Antenne Bayern, Absolut Radio sowie Special Inte­rest Formate, wie Brillux Radio rund um Themen wie Reno­vieren und Heim­werken und dpd Driver’s radio für Auto­fahrer, bieten viel­fäl­tige Alter­nativen zu UKW. Mit 18 weiteren Sende­anlagen wird das Netz bis Ende 2024 ausge­baut. Weiterer Ausbau bei DAB+

Foto: Denver Electronics In der ersten natio­nalen DAB+-Programm­platt­form sind neben den Deutsch­land­radio-Programmen Deutsch­land­funk, Deutsch­land­funk Kultur, Deutsch­land­funk Nova und dem Debatten-Kanal DokDeb zahl­reiche weitere private Radio­pro­gramme zu hören. Die auf UKW nur lokal oder regional empfang­baren Privat­sender Radio BOB!, sunshine live, Klassik Radio oder Schwarz­wald­radio sind über DAB+ in ganz Deutsch­land terres­trisch verfügbar. Die privaten Programme Absolut Relax, Energy (national), Radio Schla­ger­para­dies und ERF Plus gibt es terres­trisch nur auf DAB+. Mit neuen Funk­masten, unter anderem in Zwickau (Sachsen), Bad Kreuz­nach (Rhein­land-Pfalz), Merzig (Saar­land) oder bei Schwä­bisch-Hall (Baden-Würt­tem­berg), sollen verblie­bene Lücken in den kommenden Monaten geschlossen werden.

Baden-Würt­tem­berg

In Baden-Würt­tem­berg sind zwei nach den Regionen Nord und Süd getrennte Ensem­bles des Südwest­rund­funks auf Sendung. Außerdem gibt es ein über­regio­nales Privat­radio-Bouquet mit 16 Programmen, in dem mit dem Spar­ten­sender anna.FM für Frauen auch ein exklu­sives Angebot auf DAB+ zu hören ist.

Zudem können lokale und regio­nale Sender ihre Programme landes­weit ausstrahlen. Die Medi­enpo­litik disku­tiert aktuell über Möglich­keiten, auch kleine Lokal­radios und nicht-kommer­zielle Sender auf DAB+ zu bringen.

Bayern

Ein großes DAB+-Angebot gibt es in Bayern: Pro Region stehen bis zu vier Platt­formen zur Verfü­gung. Der Baye­rische Rund­funk betreibt ein landes­weites Ensemble, unter anderem mit vier exklu­siven Digi­tal­wellen (BR Puls, BR Schlager, BR Heimat und BR24 live). Darüber hinaus sendet der BR auf sechs regio­nalen Platt­formen: Hier sind neben den Regio­nal­ver­sionen von Bayern 1 und 2 auch vier landes­weite sowie viele lokale Privat­radios zu hören, die über DAB+ ihre Reich­weite erheb­lich ausweiten und auch Lücken im eigenen Sende­gebiet schließen konnten, was vor allem für Pendler inter­essant ist.

Das Unter­nehmen Bayern Digital Radio betreibt darüber hinaus regio­nale Privat­radio-Platt­formen in München, Nürn­berg, Augs­burg, Ingol­stadt, der Region Donau-Iller-Allgäu und in Ober­bayern. Baye­rische Beson­der­heit: Alle UKW-Lokal­radios sind gleich­zeitig über DAB+ zu hören.

Berlin/Bran­den­burg

Ein sehr umfang­rei­ches Angebot gibt es in der Haupt­stadt­region. Der Rund­funk Berlin-Bran­den­burg (rbb) betreibt zwei Platt­formen für Berlin und Bran­den­burg. Im Berliner Ensemble sind auch Programme anderer ARD-Anstalten zu hören. Darüber hinaus gibt es zwei private DAB+-Platt­formen, eine nur für Berlin und eine für beide Bundes­länder mit über 30 Privat­sen­dern. Insge­samt gibt es in der Haupt­stadt rund 80 Programme.

Bremen

In Bremen und Bremer­haven strahlt Radio Bremen ein landes­weites Ensemble mit sieben Programmen aus. Exklusiv über DAB+ gibt es das Kinder­radio "Die Maus". Darüber hinaus sendet in beiden Städten eine Privat­radio-Platt­form mit aktuell zehn Hörfunk­pro­grammen; mit Femo­tion Radio, Radio Nord­see­welle und Schlager Radio auch drei Programme, die auf UKW nicht in der Hanse­stadt zu hören sind. In Kürze sollen weitere Sender dieses Bouquet berei­chern.

Hamburg

In Hamburg ist die Platt­form des Nord­deut­schen Rund­funks (NDR), unter anderem mit drei exklu­siven DAB+-Wellen (die Musik­welle NDR Blue, die Schla­ger­welle NDR Plus und NDR Info Spezial), zu hören. Außerdem gibt es zwei regio­nale Ensem­bles mit bald 33 Privat­radios, nicht-kommer­ziellen Kanälen und einem Lern­radio. Um Pendler zu versorgen, nutzen auch Radio Schleswig-Holstein (R.SH) sowie die nieder­säch­sischen Privat­radios ffn und Antenne Nieder­sachsen diese Platt­form. Acht dieser Programme sind nicht über UKW zu hören.

Auf große Nach­frage hat Platt­form­betreiber Media Broad­cast 2022 eine weitere regio­nale Platt­form gestartet, die die Viel­falt in der Hanse­stadt um bis zu 16 weitere Programm vergrö­ßert. Insge­samt gibt es rund 80 Höran­gebote.

Hessen

In Hessen ist eine landes­weite Platt­form des Hessi­schen Rund­funks mit acht Programmen zu hören. Darüber hinaus gibt es zwei regio­nale Privat­radio-Platt­formen für Nord- und Osthessen sowie für Südhessen und das Rhein-Main-Gebiet. In Nord­hessen sind 13 kommer­zielle und nicht-kommer­zielle Sender, in Südhessen 14 Privat­radios zu hören. Die FFH-Gruppe strahlt ab sofort auch regio­nale Fenster des Programms HIT RADIO FFH über DAB+ aus. Im Süden sendet auch Antenne Mainz aus Rhein­land-Pfalz und versorgt darüber Pendler im ganzen Rhein-Main-Gebiet und Südhessen. Zudem werden Versor­gungs­lücken geschlossen. 2022 gingen mit der Oldie Antenne und Radio Boller­wagen sowie Radio Vidovdan (für Migranten aus dem ehema­ligen Jugo­sla­wien) neue musi­kali­sche Spar­ten­sender auf Sendung.

Der Mux Hessen-Süd soll in naher Zukunft durch den Standort Hohe Wurzel ausge­baut werden, der Mux Hessen Nord erhält eine neue Anlage am Standort Gießen-Düns­berg. In Fulda und am Hard­berg gibt es zudem eine Verdopp­lung der Sende­leis­tung auf je 10 kW.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

In Meck­len­burg-Vorpom­mern ist die Platt­form des Nord­deut­schen Rund­funks (NDR), unter anderem mit drei exklu­siven DAB+-Wellen (die Musik­welle NDR Blue, die Schla­ger­welle NDR Plus und NDR Info Spezial), zu hören. Es wird über die Einfüh­rung von zusätz­lichen Privat­radio-Platt­formen beraten. Das nicht­kom­mer­zielle Lokal­radio LOHRO ist auch digital-terres­trisch über einen neuen Multi­plex im Raum Rostock zu hören.

Nieder­sachsen

In Nieder­sachsen ist die Platt­form des Nord­deut­schen Rund­funks (NDR), unter anderem mit drei exklu­siven DAB+-Wellen (die Musik­welle NDR Blue, die Schla­ger­welle NDR Plus und NDR Info Spezial), zu hören.

Die Nieder­säch­sische Landes­medi­enan­stalt (NLM) hat den Weg für regio­nale Privat­radios frei­gemacht. In jeder Region werden ab dem Spät­sommer 2023 bis zu 16 Hörfunk­pro­gramme empfangbar sein.

Nord­rhein-West­falen

Ein Meilen­stein in NRW war die Aufschal­tung der landes­weiten Privat­radio-Platt­form am 29. Oktober 2021, unter anderem mit den neuen Programmen Antenne NRW, kulthitradio.nrw, Noxx (radio NRW), Energy NRW sowie zwei Programmen unter der Marke Zound 1. Insge­samt 16 neue Programme berei­chern den Radio­markt. Damit sind an Rhein und Ruhr nun mehr als 60 Ange­bote digital-terres­trisch zu hören.

Das Angebot wächst weiter: Die Medi­enan­stalt NRW plant die Ausschrei­bung einer weiteren, landes­weiten Bede­ckung, die diesmal auch regio­nali­siert werden kann. Hierfür hat sie unlängst einen Call-for-Inte­rest gestartet, an dem es eine rege Betei­ligung gab. In NRW sendet der West­deut­sche Rund­funk (WDR) eben­falls auf einer landes­weiten Platt­form. Auf dieser sind auch die exklu­siven DAB+-Programme Die Maus (Kinder­radio­kanal), 1Live Diggi und WDR Event zu hören. Der WDR plant die Aufschal­tung einer zweiten Platt­form in Ballungs­räumen, um auch die Regio­nal­pro­gramme von WDR4 auf DAB+ darzu­stellen.

Rhein­land-Pfalz

In Rhein­land-Pfalz ist eine gemischte, landes­weite Platt­form vom Südwest­rund­funk und drei Privat­radios (RPR.1, bigFM, Rock­land Radio) auf Sendung. Rock­land Radio ist über DAB+ erst­mals zu hören, beim SWR gibt es landes­weit die exklu­sive DAB+-Welle SWR Aktuell sowie das auf UKW nur lücken­haft empfang­bare Jugend­radio DASDING.

In Bad Kreuz­nach und der unteren Nahe sendet ein lokaler Multi­plex mit aktuell elf Hörfunk­pro­grammen. Die Medi­enan­stalt berät über die Ausschrei­bung weiterer regio­naler Multi­plexe, die im Endausbau eine landes­weite Kette bilden sollen.

Saar­land

Im Saar­land ist eine landes­weite Platt­form des Saar­län­dischen Rund­funks (SR) zu hören, mit der Nach­rich­ten­welle Antenne Saar und dem Kinder­radio Die Maus auch zwei exklu­sive Programme auf DAB+.

Bereits Ende 2021 ist ein landes­weites Privat­radio-Ensemble mit 16 Hörfunk­pro­grammen gestartet, darunter etablierte Sender wie Radio Salü und dessen Ableger Classic Hits Radio, bigFM oder Radio Teddy sowie neue Veran­stalter wie Saar­funk 1 und 3. Eine Beson­der­heit ist die Verbrei­tung des fran­zösisch­spra­chigen Senders Radio Mélodie aus dem benach­barten Loth­ringen.

Sachsen

In Sachsen gibt es neben der Platt­form des Mittel­deut­schen Rund­funks, unter anderem mit drei exklu­siven DAB+-Programmen (MDR Klassik, MDR Schla­ger­welt und MDR Tweens), auch zahl­reiche Privat­radios über DAB+.

Neu auf Sendung ist eine landes­weite Platt­form mit bald 13 kommer­ziellen Radio­pro­grammen sowie drei regio­nale Bede­ckungen für die Groß­regionen Leipzig mit 11 Programmen, Chem­nitz/Erzge­birge/Vogt­land mit 12 Programmen sowie Dresden/Ober­lau­sitz mit 11 Programmen.

In Leipzig, Frei­berg und neu nun auch in Chem­nitz gibt es lokale Multi­plexe mit privaten Stationen. Ein weiteres, lokales Ensemble soll in Kürze in Dresden starten.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt ist neben der landes­weiten Platt­form des Mittel­deut­schen Rund­funks, unter anderem mit drei exklu­siven DAB+-Programmen MD Klassik, MDR Schla­ger­welt und MDR Tweens, auch ein landes­weites Privat­radio-Bouquet mit sechs Programmen zu hören. Die Programme von Radio Brocken und radio SAW sind auch in mehreren Regio­nal­fens­tern verfügbar. Die privaten Radio­ver­anstalter strahlen mit "89.0 RTL In The Mix" und "1A Deut­sche its" auch zwei Ange­bote aus, die nur auf DAB+ zu hören sind.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist landes­weit die Platt­form des Nord­deut­schen Rund­funks (NDR), unter anderem mit drei exklu­siven DAB+-Programmen (die Musik­welle NDR Blue, die Schla­ger­welle NDR Plus und NDR Info Spezial), auf Sendung.

Mit dem Start des neuen DAB+-Bouquets in vier Regionen erhöhte sich seit April die Gesamt­zahl der Programme auf bis zu 52; das ist ein Mehr­faches des bestehenden UKW-Programm­ange­botes. Durch die Unter­tei­lung des Sender­netzes in vier Regionen mit sepa­raten Programm­paketen wurde eine größt­mög­liche Sender­viel­falt mit landes­weiten, regio­nalen und lokalen Programmen reali­siert. Im Raum Flens­burg sind aktuell elf, im Raum Lübeck zwölf, im Raum Kiel elf und im Raum Heide/West­küste acht kommer­zielle Radio­pro­gramme zu hören. Weitere Programme sollen bis Sommer auf Sendung gehen.

Thüringen

In Thüringen ist eine landes­weite Platt­form des Mittel­deut­schen Rund­funks, unter anderem mit drei exklu­siven DAB+-Programmen MDR Klassik, MDR Schla­ger­welt und MDR Tweens, zu hören. Zudem gibt es eine landes­weite Platt­form mit aktuell acht (bald neun) Privat­radios. Hierfür hat der Netz­betreiber Divicon Media die Zulas­sung erhalten.

Das Bouquet ist zunächst im Groß­raum Erfurt/Weimar zu hören, soll aber noch in diesem Jahr auf weitere Regionen ausge­dehnt werden. Dabei strahlt Antenne Thüringen mit der Welle Antenne Thüringen Clas­sics ein exklu­sives Programm auf DAB+ aus.

Mehr zum Thema DAB+ lesen Sie auf unserer Über­sichts­seite.