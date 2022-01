Längst halten Alexa und Co. Einzug in die Consumer-Elec­tro­nics-Welt. Die Sprach­assis­tenten sind inzwi­schen auch in zahl­rei­chen Internet- und DAB+-Radios inte­griert. Wir stellen in unserer Bilder­serie zehn aktu­elle Modelle vor.

Wer an Alexa und andere Sprach­assis­tenten denkt, der hat in erster Linie die eigene Hard­ware von Amazon oder Google wie die Echos oder den Google Nest im Blick. Doch inzwi­schen inte­grieren immer mehr Hersteller Alexa und Co. in ihre Endge­räte. So entstehen neue, hybride Gerä­teklassen, wie Internet- oder DAB+-Radios mit Sprach­steue­rung. Während das Radio mit dem Lieb­lings­pro­gramm dudelt, kann man jeder­zeit mit Alexa und Co. kommu­nizieren und Fragen stellen. Das Programm wird dann unter­bro­chen oder auf Wunsch auf einen Musik­stream oder einen -titel umge­stellt.

